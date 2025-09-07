江祖平控副總兒硬上掀風波 婦團：完美被害人不存在 責任永遠在加害人

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
藝人江祖平。圖／聯合報資料照片
藝人江祖平日前親揭遭三立高層之子、前男友龔益霆傳訊性騷和性侵，引起社會譁然。有婦女團體表示，受害者不會總是符合大眾想像的「完美受害者」，針對創傷後的樣貌，不該成為被懷疑的理由，責任永遠在加害人，而不是受害者的反應。

台灣女人連線秘書長陳書芳表示，即便Metoo運動已經揭露這麼多的性騷與性侵事件，但這樣的事情仍在繼續發生。針對演藝圈噤聲，其他人一來基於工作的考慮，二來被指涉性侵的對象掌握多數資源，這樣以權勢逼壓的情況在其他職場也是一樣的狀況，但希望當受害者出聲後，大家能夠給予支持，不要讓受害者孤立無援。

婦女救援基金會表示，約會期間不管任何方式，違反意願而趁機或強行性交行為，以及性侵害後進行拍攝裸照行為都是犯法行為，情侶關係或任何關係都不能當成免責或合理化的藉口。

婦女救援基金會強調，被害人面對龐大權勢壓力勇於對外揭露，需要很大勇氣，無論是否以第三人稱揭露皆為常見求助的行為，民眾對於被害人，提供支持與肯定，勿對被害人發表貶抑或歧視的言語，甚至是網路霸凌。

此外，被害人揭露此次暴力侵害行為是發生在親密關係期間，但此事件與被害人過往的親密關係、交往關係或非關此次事件言論無關，「完美被害人」並不存在，勿以此模糊焦點及指責被害人。

「沒有同意就是性侵」，勵馨基金會表示，許多受害者遲遲無法說出口，並非因為「不夠受害」，而是因為公開陳述需要承擔龐大的心理壓力與社會偏見，社會若一味追問「為什麼當下不說？」「為什麼現在才說？」或質疑細節不一致，就是忽略了創傷反應的複雜性，這些質疑往往讓更多受害者選擇沉默。

勵馨基金會指出，近年的MeToo運動顯示，社群與媒體揭露成為受害者突破沉默的重要方式，然而「完美受害者」並不存在，有人情緒激動，有人冷靜敘述，有人記憶斷裂，這些都是創傷的真實樣貌，不該成為被懷疑的理由，責任永遠在加害人，而不是受害者的反應。

MeToo 受害者 被害人 江祖平 親密關係

