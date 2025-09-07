今年最重要天象血月凌晨登場 南十字天文台、獵戶座天文台線上直播

今年度最重要天象月全食9月8日凌晨登場，屏東星空大使施世治說，車城國小南十字天文台現場開放觀看也與屏東縣天文協會線上直播，8日凌晨月全食期間出現「血月」奇景，適逢農曆七月，有民眾擔心是不是有不好事情會發生，施世治強調，「這只是物理現象」，請大家不要過度害怕。

屏東星空大使施世治說，本次月全食是15年內台灣可看見最長月全食，下次台灣月全食是在2026年3月3日是月出帶食（月亮出來的時候就是在月食狀態），要看到下次全程月食要到2028年12月31日。

施世治說，月食大家以為是月球被地球遮住，其實是被地球的影子遮住，「月全食」特別之處，全食階段很長，全食是整個月亮被遮住，跑地球的影子裡面，這次的時間特別的長，將有1小時23分鐘。

施世治提到，今年全球重要天象並不是很多，今年月全食就顯得很重要。以前每年會有突然冒出彗星，到目前為止，沒有突然冒出很亮彗星，今年台灣附近也沒有重要日食，整年度看下來，除每年固定的流星雨外，最明顯、最容易觀察的就是月全食，只可惜今年月全食在星期一上班日凌晨出現，時間較尷尬。

施世治說，這次進入全食階段是凌晨0時27分，有3個半小時相當長，全台灣都可以看得到。今年月全食還會出現血月，月全食是月球跑進去地球影子，應該整個都不見，但因為太陽光穿透過大氣層會折射，有好幾種顏的光，波長最長的紅光，曲折最厲害，會被折射較厲害紅光照到，看起來不是整個不見，而是隱隱約約有月球在那邊，手機放大拍攝，雖然細節不清楚，但有機會拍到紅色的月球，就是「血月」。

「血月」剛好出現在農曆7月，施世治說，有人會擔心是不是會有不好事情發生，他強調「這就是一個物理現象」，大家不要害怕。

建國國小校長温昇泓形容，月全食Ｘ血月，猶如神秘紅色披風，當地球影子緩緩覆蓋月球，銀白月亮逐漸變暗，最後散發出深邃紅光，古人當作神秘徵兆，現在科學則描述這是一場光與影自然舞蹈，是天地之間為最詩意的瞬間。

施世治說，車城國小南十字天文台，除9月7日當晚開放時段外，再增加月全食觀測時段9月7日晚間11時到8日清晨4時，月全食各段時間：半影食開始：7日23時28分、初虧8日0時27分、食既8日1時31分、食甚8日2時12分、生光8日2時53分、復圓8日3時56分、半影食結束8日4時55分。

施世治說，血月出現8日1時31分到2時53分之間，也就是食既到生光。

除了車城國小南十字天文台會線上直播，建國國小獵戶座天文台也有線上直播，陪伴大家一同欣賞，直播之後也有回放功能。

