快訊

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

「傳大S婚內出軌」純屬捏造　律師揭提告張蘭、汪小菲案進度

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

聽新聞
0:00 / 0:00

今年最重要天象血月凌晨登場 南十字天文台、獵戶座天文台線上直播

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今年度最重要天象月全食9月8日凌晨登場，屏東星空大使施世治說，車城國小南十字天文台現場開放觀看也與屏東縣天文協會線上直播。圖／取自車城國小南十字天文台臉書粉專
今年度最重要天象月全食9月8日凌晨登場，屏東星空大使施世治說，車城國小南十字天文台現場開放觀看也與屏東縣天文協會線上直播。圖／取自車城國小南十字天文台臉書粉專

今年度最重要天象月全食9月8日凌晨登場，屏東星空大使施世治說，車城國小南十字天文台現場開放觀看也與屏東縣天文協會線上直播，8日凌晨月全食期間出現「血月」奇景，適逢農曆七月，有民眾擔心是不是有不好事情會發生，施世治強調，「這只是物理現象」，請大家不要過度害怕。

屏東星空大使施世治說，本次月全食是15年內台灣可看見最長月全食，下次台灣月全食是在2026年3月3日是月出帶食（月亮出來的時候就是在月食狀態），要看到下次全程月食要到2028年12月31日。

施世治說，月食大家以為是月球被地球遮住，其實是被地球的影子遮住，「月全食」特別之處，全食階段很長，全食是整個月亮被遮住，跑地球的影子裡面，這次的時間特別的長，將有1小時23分鐘。

施世治提到，今年全球重要天象並不是很多，今年月全食就顯得很重要。以前每年會有突然冒出彗星，到目前為止，沒有突然冒出很亮彗星，今年台灣附近也沒有重要日食，整年度看下來，除每年固定的流星雨外，最明顯、最容易觀察的就是月全食，只可惜今年月全食在星期一上班日凌晨出現，時間較尷尬。

施世治說，這次進入全食階段是凌晨0時27分，有3個半小時相當長，全台灣都可以看得到。今年月全食還會出現血月，月全食是月球跑進去地球影子，應該整個都不見，但因為太陽光穿透過大氣層會折射，有好幾種顏的光，波長最長的紅光，曲折最厲害，會被折射較厲害紅光照到，看起來不是整個不見，而是隱隱約約有月球在那邊，手機放大拍攝，雖然細節不清楚，但有機會拍到紅色的月球，就是「血月」。

「血月」剛好出現在農曆7月，施世治說，有人會擔心是不是會有不好事情發生，他強調「這就是一個物理現象」，大家不要害怕。

建國國小校長温昇泓形容，月全食Ｘ血月，猶如神秘紅色披風，當地球影子緩緩覆蓋月球，銀白月亮逐漸變暗，最後散發出深邃紅光，古人當作神秘徵兆，現在科學則描述這是一場光與影自然舞蹈，是天地之間為最詩意的瞬間。

施世治說，車城國小南十字天文台，除9月7日當晚開放時段外，再增加月全食觀測時段9月7日晚間11時到8日清晨4時，月全食各段時間：半影食開始：7日23時28分、初虧8日0時27分、食既8日1時31分、食甚8日2時12分、生光8日2時53分、復圓8日3時56分、半影食結束8日4時55分。

施世治說，血月出現8日1時31分到2時53分之間，也就是食既到生光。

除了車城國小南十字天文台會線上直播，建國國小獵戶座天文台也有線上直播，陪伴大家一同欣賞，直播之後也有回放功能。

直播 血月 月全食

延伸閱讀

U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

今晚月全食「紅月」再現 氣象署：恐雲縫中賞月

錯過再等15年！月全食最長「紅月」凌晨登場 天文館曝伴隨一奇特天象

今晚月全食紅月再現 新竹以北賞月條較佳

相關新聞

運動過度送急診？ 醫：除了熱中暑還要小心「肌肉燒壞」

近日天氣高溫悶熱，不少人改至室內運動，避開酷熱陽光。不過，激烈運動可能讓「肌肉燒壞」，即罹患橫紋肌溶解症。大林慈濟醫院急...

受塔巴颱風影響 星宇今、明港澳部分航班取消

颱風塔巴往港澳方向移動，影響台灣赴港澳航班，星宇航空宣布，今明2天赴澳門及香港航班部分班次取消，提醒民眾留意最新航班訊息...

研究證實減重逾15公斤 86%能逆轉糖尿病…醫授3方法教你控糖

不少人誤以為糖尿病只能靠藥物控制，最終甚至得仰賴胰島素注射，但其實，若能及早介入、積極減重，糖尿病是有機會「逆轉」的！根據權威醫學期刊《The Lancet》研究，團隊招募了未滿六年的糖尿病患者，進行低熱量減重計畫，結果發現，若能減少超過15公斤，高達86％的第二型糖尿病患者在無需用藥的情況下，成功達到病情緩解。

今晚月全食「紅月」再現 氣象署：恐雲縫中賞月

月全食將在今天晚間11時27分起登場，8日凌晨0時27分至3時57分，能見證月缺月又圓，其間1時30分能見赤銅色紅月。中...

塔巴颱風估明登陸廣東 氣象署：今明全台午後防大雨

中央氣象署預報員張竣堯上午指出，塔巴颱風昨天生成，持續往北北西移動，預計明天登陸中國廣東一帶。台灣受南方雲系影響，今、明...

少追劇一集！增血清素竟能控制糖尿病 醫曝病情「大腦才是幕後黑手」

全台糖尿病患超過200萬人，很多人聽到「糖尿病」，腦中第一個反應就是「血糖太高」，所以就拚命少吃甜、少吃澱粉，甚至有人為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。