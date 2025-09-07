研究證實減重逾15公斤 86%能逆轉糖尿病…醫授3方法教你控糖

不少人誤以為糖尿病只能靠藥物控制，最終甚至得仰賴胰島素注射，但若能及早介入、積極減重，糖尿病是有機會「逆轉」的！根據權威醫學期刊《The Lancet》研究，團隊招募了未滿六年的糖尿病患者，進行低熱量減重計畫，結果發現，若能減少超過15公斤，高達86％的第二型糖尿病患者在無需用藥的情況下，成功達到病情緩解。

《The Lancet》數據顯示，減重成效與逆轉率密切相關，有機會達到所謂的「逆轉」（remission），也就是在不需使用藥物的情況下，血糖數值恢復至正常範圍：減少5公斤以下，約7％患者逆轉；減重10至15公斤者，有57％成功逆轉；若減重超過15公斤，更有高達86％的人逆轉。

減重醫師蕭捷健在YouTube頻道分享，過去大眾普遍認為糖尿病屬於慢性病，只能透過藥物穩定控制，但這些觀念可能該更新了。肥胖型糖尿病的核心問題，其實不只是血糖，而是「脂肪肝＋脂肪胰」造成的雙重打擊，肝臟脂肪堆積會讓胰島素作用失效、血糖失控，而胰臟內的脂肪則會直接抑制胰島素分泌，讓整體代謝惡性循環，這也是為什麼「減重」這件事，能真正從源頭改善問題。

蕭捷健進一步指出，當胰臟遭脂肪毒害，功能自然變差，進而讓血糖愈來愈失控，但若透過減重清除內臟脂肪，就能打破這個惡性迴圈。他特別強調，早期介入至關重要，胰島細胞尚未「油死」前，是成功逆轉的關鍵時機。

至於飲食方式，並非一昧拒絕碳水，而是要學會聰明控糖，搭配運動來提升胰島素敏感度。蕭捷健舉例，曾有一位女性患者，剛來門診時血糖高、體重過重，在三個月內遵循以下3件事，成功減重10公斤，糖化血色素也從8.5％降至6.5％，明顯改善體況。

三件事包括：

一、控制飲食、穩定減重 捨棄白飯、麵條等高升糖指數澱粉，改吃鷹嘴豆、紅豆等含碳水但升糖指數較低的豆類食物，餐盤中提高蛋白質與膳食纖維比例，並調整進食順序為：蛋白質優先、澱粉最後，避免含糖飲料及甜食。 二、執行規律運動 每周至少150分鐘的中等強度有氧運動，如快走、游泳，並搭配每周兩次肌力訓練，有助增肌、穩血糖、促進脂肪代謝。 三、穩定作息、排解壓力 睡眠要充足，每晚7至8小時為佳，日常可透過冥想、瑜伽等方式舒壓，降低壓力對血糖的影響。

商品推薦