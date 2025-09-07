聽新聞
加油族放心 本周油價穩住不調
台灣中油公司自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.4元。
台灣中油表示，本周受亞洲仍處夏天用油旺季，進口原油需求相對強勁等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.7元及0.2元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.7元及0.2元。
本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至8月底止，台灣中油共吸收約59.04億元。
