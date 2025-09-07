快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

聽新聞
0:00 / 0:00

加油族放心 本周油價穩住不調

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣中油宣布，本周汽、柴油價格皆不予調整。圖／本報資料照片
台灣中油宣布，本周汽、柴油價格皆不予調整。圖／本報資料照片

台灣中油公司自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.4元。

台灣中油表示，本周受亞洲仍處夏天用油旺季，進口原油需求相對強勁等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.7元及0.2元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.7元及0.2元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至8月底止，台灣中油共吸收約59.04億元。

油價 中油 售價

延伸閱讀

上周即異常…澎湖花嶼發電廠油料外洩 上萬公升柴油汙染海面

澎湖驚傳發電廠燃油破裂 柴油灌入花嶼港海面

美國用油需求強勁 油價低檔有撐

快加油！台灣中油自明日凌晨零時起汽、柴油價格調漲

相關新聞

運動過度送急診？ 醫：除了熱中暑還要小心「肌肉燒壞」

近日天氣高溫悶熱，不少人改至室內運動，避開酷熱陽光。不過，激烈運動可能讓「肌肉燒壞」，即罹患橫紋肌溶解症。大林慈濟醫院急...

受塔巴颱風影響 星宇今、明港澳部分航班取消

颱風塔巴往港澳方向移動，影響台灣赴港澳航班，星宇航空宣布，今明2天赴澳門及香港航班部分班次取消，提醒民眾留意最新航班訊息...

今晚月全食「紅月」再現 氣象署：恐雲縫中賞月

月全食將在今天晚間11時27分起登場，8日凌晨0時27分至3時57分，能見證月缺月又圓，其間1時30分能見赤銅色紅月。中...

塔巴颱風估明登陸廣東 氣象署：今明全台午後防大雨

中央氣象署預報員張竣堯上午指出，塔巴颱風昨天生成，持續往北北西移動，預計明天登陸中國廣東一帶。台灣受南方雲系影響，今、明...

少追劇一集！增血清素竟能控制糖尿病 醫曝病情「大腦才是幕後黑手」

全台糖尿病患超過200萬人，很多人聽到「糖尿病」，腦中第一個反應就是「血糖太高」，所以就拚命少吃甜、少吃澱粉，甚至有人為...

加油族放心 本周油價穩住不調

台灣中油公司自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。