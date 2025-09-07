明凌晨「紅月」全食奇景來襲 拉拉山觀星團今夜爆滿眺望星空

快訊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
「紅月」全食明天凌時初虧開始，吸引追星族，桃園拉拉山星樂園今晚觀星爆滿期待眺望罕見「紅月」奇景。圖／市府觀旅局提供
「紅月」全食明天凌時初虧開始，吸引追星族，桃園拉拉山星樂園今晚觀星爆滿期待眺望罕見「紅月」奇景。圖／市府觀旅局提供

明天8日凌晨天空再現「紅月」全食，引發民眾期待，桃園市政府觀旅局「拉拉山星樂園」今晚未演先轟動，桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守今天上午表示，今晚觀星團120人爆滿，現場導覽「紅月」知識，民眾仰望星空或留宿遊客至巴陵鐵橋眺望罕見「紅月」奇景。

桃園市府觀旅局上月初推出「拉拉山星樂園」之旅，將至9月27、28日，每個周末假日，網路線上報名拉拉山觀星，至今場場滿額，尤其明天凌晨零時到來的「紅月」全食階段，今晚120人報名秒殺，晚上7至8時在巴陵鐵塔、巴陵大橋舉辦2場次夜間觀星活動，尤其巴陵鐵塔360度全景觀星視野及活動專屬紀念好禮，更讓許多喜愛星空大小朋友期待。

「紅月」自明天8日凌晨0時27分初虧開始，至3時57分復圓結束，月亮轉為赤銅色，「紅月」全食階段長達1時23分，將是未來15年內台灣可見紅月最長的一次，桃園市府「拉拉山星樂園」，恰巧今晚、明天凌晨遇上，參團遊客直呼「幸運」！

陳信守表示，今晚拉拉山星樂園將在7至8時導覽眺遠星空，因為凌晨「紅月」到來，現場也會介紹說明「紅月」知識，受到日前北橫33K落石坍方影響，台七線晚上6時30分起管制通行，晚上無法上山，不過星樂園二天一夜遊客可留宿至明天，今晚「紅月」期間可仰看「紅月」星空，也可至巴陵鐵塔360度視野觀看難得一見的全食星空。

桃園 巴陵 拉拉山

