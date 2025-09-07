快訊

運動過度送急診？ 醫：除了熱中暑還要小心「肌肉燒壞」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
肌肉過度使用或運動太激烈，有時會造成橫紋肌溶解症，嚴重時更會導致急性腎衰竭。示意圖／Ingimage
近日天氣高溫悶熱，不少人改至室內運動，避開酷熱陽光。不過，激烈運動可能讓「肌肉燒壞」，即罹患橫紋肌溶解症。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，這是突然進行激烈的運動，肌肉快速收縮造成過度損傷，導致肌肉細胞的破壞及壞死，嚴重恐導致急性腎衰竭。

一名30多歲女性參加羽球暢打4小時後，坐在場邊喘氣，表示頭暈、惡心，感到肌肉疼痛以及無力。原以為是熱傷害，趕緊到醫院急救，診斷為橫紋肌溶解症，打點滴補充水分，稀釋血液中過多的肌球蛋白。橫紋肌溶解症跟熱傷害的致病機轉不同，但熱傷害若未及時處理，會造成橫紋肌溶解症，夏天容易好發。

李宜恭指出，橫紋肌溶解症有時會合併熱衰竭出現，原因是體溫過高，無法有效散熱而破壞細胞。常見發生在進行爆發力運動，例如交互蹲跳、伏地挺身等，當身體長時間處於缺氧狀態，就容易加劇肌肉損傷，釋放出肌球蛋白等物質進到血液。

羽球、籃球、壁球、網球都屬於爆發力運動，需要透過快速的腿部移動、急停、跳躍來產生力量。李宜恭提醒，急甩肉運動過頭也會導致橫紋肌溶解症上身，在進行各項運動前，應充分暖身、喝水。在場邊休息時，可以適度做伸展動作，最重要的是「適時補水」。

「正常來說，成年人約每2個小時排尿一次，如果超過3小時都沒有上廁所，表示補水不足。」李宜恭說，如果攝取足夠水分，排尿間隔約為2至3小時，且尿液顏色應呈淡黃色。熱傷害、橫紋肌溶解症可能導致尿液顏色變為深黃色至褐色，恐是腎臟受損的警訊，應立即尋求醫療協助。

橫紋肌溶解症的症狀包含肌肉痠痛，李宜恭表示，不少人誤以為只是疲勞或輕微感冒，可能延誤治療時間。建議民眾不論是在室內或戶外活動，事前充分暖身更要隨時補充水分。平常不太運動的人，也不要一時興起從事過度激烈的項目，以免導致肌肉細胞受損。

運動 腎臟 熱衰竭

