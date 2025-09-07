婦嫁花蓮25年創「印尼共學團」 助新二代學習多元文化

來自印尼張美君，嫁來花蓮生活25年，為學習中文從國小、國中讀到高中，不但說寫流利，還在廣播電台主持節目，並成立「印尼共學團」，陪伴新住民子女認識學習家鄉文化。

「遠離家鄉來到陌生的地方，是一種緣分，也是一段勇敢旅程」，張美君在印尼結識丈夫，20歲不到就嫁來台灣，丈夫在花蓮從事石材機器生產維修，他們3個子女，如今大兒子已大學畢業跟隨父親腳步，投入石材機械業；另2名雙胞胎子女也就讀大學。

張美君說，看到不少同鄉的家庭因為文化差異，孩子在學校適應不良，希望能拉他們一把；自己擔任國小的「故事媽媽」，於是從課後陪伴開始，同時也找了會跳印尼傳統舞蹈同鄉來教孩子們跳舞。

大約6、7年前張美君成立「印尼共學團」，利用自家頂樓空間，鋪上木地板，裝設大面鏡子，教導新住民家庭成員一起跳舞與快樂學習，讓新住民子女了解到母（父）親家鄉，也讓更多居民認識印尼多元文化。

為了跳舞所穿著的印尼傳統服裝，張美君會返鄉購買帶回來或請家鄉人寄布料過來，然後自己縫製，像是爪哇島衣服、印尼蠟染做創意服裝等；穿上美麗服裝，一群孩子舞蹈跳得越來越好，開始參加公開表演，常有活動邀請他們演出，孩子們也越來越有自信。

「這不僅是一次次的舞蹈練習，更是一場跨文化的溫柔傳承；共學團成為孩子們快樂學習天地，也讓新住民媽媽在異鄉找到彼此支持與自我價值的所在。」張美君說，最大目的就是希望，來自印尼的朋友能夠在新家鄉建立起屬於自己的生活與歸屬感。

難免想念家鄉，尤其家鄉印尼泗水的食物，即使花蓮香蕉普遍又好吃，張美君仍在院子裡種了幾棵泗水香蕉，「香氣、口感都不一樣」；張美君若自製家鄉美食，就會找同鄉姐妹一起分享，當作療癒鄉愁方法之一。

大陸及外籍配偶人數逐年增加，新住民來台面對不同民情風俗、語言及文化差異，衍生生活適應、經濟扶助、親職教育、就業輔導、人身安全、支持網絡等需求，張美君說，「花蓮縣新住民家庭服務中心」給予很多協助，開辦許多輔導課程，新住民都可多加利用。

