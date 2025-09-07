聽新聞
受輕颱塔巴影響 星宇航空今明兩天部分港澳航班取消
受輕度颱風塔巴影響，台灣前往港澳航班受到影響，星宇航空今天宣布今、明兩天澳門、香港部分航班取消，星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。
中央氣象署指出，輕度颱風塔巴今天上午8時位於鵝鑾鼻西南西方800公里處，以每小時16轉21公里速度向北北西轉西北進行，今、明兩天南方雲系北移，南部、花東地區有零星短暫陣雨或雷雨；其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，台中以北地區及中部山區也有機率降下豪雨，澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。
星宇航空表示，受塔巴颱風影響今、明兩天澳門、香港部分航班取消。今天（7日）台北往返澳門JX-205／JX-206取消、台中往返澳門JX-331／JX-332 取消。明天（8日）台北往返澳門JX-201／JX-202 取消、台北往返香港JX-233／JX-234取消。星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。
