快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

聽新聞
0:00 / 0:00

受輕颱塔巴影響 星宇航空今明兩天部分港澳航班取消

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
受輕度颱風塔巴影響，星宇航空今、明兩天澳門、香港部分航班取消。記者黃仲明／攝影
受輕度颱風塔巴影響，星宇航空今、明兩天澳門、香港部分航班取消。記者黃仲明／攝影

受輕度颱風塔巴影響，台灣前往港澳航班受到影響，星宇航空今天宣布今、明兩天澳門、香港部分航班取消，星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。

中央氣象署指出，輕度颱風塔巴今天上午8時位於鵝鑾鼻西南西方800公里處，以每小時16轉21公里速度向北北西轉西北進行，今、明兩天南方雲系北移，南部、花東地區有零星短暫陣雨或雷雨；其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，台中以北地區及中部山區也有機率降下豪雨，澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。

星宇航空表示，受塔巴颱風影響今、明兩天澳門、香港部分航班取消。今天（7日）台北往返澳門JX-205／JX-206取消、台中往返澳門JX-331／JX-332 取消。明天（8日）台北往返澳門JX-201／JX-202 取消、台北往返香港JX-233／JX-234取消。星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。

航班 星宇 澳門

延伸閱讀

塔巴颱風影響 虎航7、8日往返澳門航班取消

受塔巴颱風影響 星宇今、明港澳部分航班取消

颱風「塔巴」估8日凌晨廣東沿海登陸 華南地區多地風雨增強

南方雲系北移各地午後防短時強降雨 高溫31至34度

相關新聞

運動過度送急診？ 醫：除了熱中暑還要小心「肌肉燒壞」

近日天氣高溫悶熱，不少人改至室內運動，避開酷熱陽光。不過，激烈運動可能讓「肌肉燒壞」，即罹患橫紋肌溶解症。大林慈濟醫院急...

受塔巴颱風影響 星宇今、明港澳部分航班取消

颱風塔巴往港澳方向移動，影響台灣赴港澳航班，星宇航空宣布，今明2天赴澳門及香港航班部分班次取消，提醒民眾留意最新航班訊息...

今晚月全食「紅月」再現 氣象署：恐雲縫中賞月

月全食將在今天晚間11時27分起登場，8日凌晨0時27分至3時57分，能見證月缺月又圓，其間1時30分能見赤銅色紅月。中...

塔巴颱風估明登陸廣東 氣象署：今明全台午後防大雨

中央氣象署預報員張竣堯上午指出，塔巴颱風昨天生成，持續往北北西移動，預計明天登陸中國廣東一帶。台灣受南方雲系影響，今、明...

少追劇一集！增血清素竟能控制糖尿病 醫曝病情「大腦才是幕後黑手」

全台糖尿病患超過200萬人，很多人聽到「糖尿病」，腦中第一個反應就是「血糖太高」，所以就拚命少吃甜、少吃澱粉，甚至有人為...

加油族放心 本周油價穩住不調

台灣中油公司自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。