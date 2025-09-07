塔巴颱風影響 虎航7、8日往返澳門航班取消

颱風塔巴往港澳方向移動，影響台灣赴港澳航班，台灣虎航表示，受到颱風及外流環流影響，基於飛行安全考量，今明2天高雄及台中往返澳門航班取消。

取消航班包含7日的IT321 高雄往澳門航班、IT372 澳門往台中航班；8日IT371 台中往澳門航班、澳門往高雄航班。

虎航提醒，旅客可多利用官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。

