今晚月全食「紅月」再現 氣象署：恐雲縫中賞月
月全食將在今天晚間11時27分起登場，8日凌晨0時27分至3時57分，能見證月缺月又圓，其間1時30分能見赤銅色紅月。中央氣象署預報員張竣堯上午指出，受南方雲系北移影響，今晚可能要在雲縫中賞月，要看到完整月亮需碰運氣。
張竣堯指出，台灣受南方雲系影響，今、明天午後對流顯著，不排除中部以北山區、台中以北平地有短延時豪雨機率。而周二至周六水氣逐漸減少，午後仍有雷陣雨。
氣象署指出，8日0時27分初虧開始，至3時57分復圓結束，其間月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達1時23分，是未來15年內台灣可見紅月最長的一次。氣象署將於7(日)23:20到8(一)05:00，提供月全食網路直播服務。
FB留言