塔巴颱風估明登陸廣東 氣象署：今明全台午後防大雨

中央氣象署預報員張竣堯上午指出，塔巴颱風昨天生成，持續往北北西移動，預計明天登陸中國廣東一帶。台灣受南方雲系影響，今、明天午後對流顯著，不排除中部以北山區、台中以北平地有短延時豪雨機率。而周二至周六水氣逐漸減少，午後仍有雷陣雨。

張竣堯指出，目前南海到菲律賓東方海面屬於大低壓帶，今天上午8時塔巴颱風距離鵝鑾鼻西南西方800公里，往北北西移動，預計明天登陸中國廣東一帶；而台灣受南方雲系影響，雲量偏多，今、明天午後對流顯著，各地都有局部大雨機率。

張竣堯指出，周二至周六水氣逐漸減少，午後西半部地區及東半部山區有雷雨發展，花東及恆春半島不定時有短暫陣雨。

溫度方面，張竣堯表示，今天各地普遍高溫31至34度，周二起環境穩定，各地高溫又回到32至35度，且局部有36度高溫機率。今天下午至明天沿海及離島有長浪發生；而今天到周四適逢年度大潮，中部及東部沿海漲潮期間要留意積淹水情形。

本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 近日高溫提醒。圖／中央氣象署提供

