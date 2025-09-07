受塔巴颱風影響 星宇今、明港澳部分航班取消

颱風塔巴往港澳方向移動，影響台灣赴港澳航班，星宇航空宣布，今明2天赴澳門及香港航班部分班次取消，提醒民眾留意最新航班訊息。

中央氣象署表示，原位於南海的第19號熱帶性低氣壓，昨（6日）晚生成今年第16號颱風塔巴，預測未來朝香港、澳門、中國廣東移動，對台灣無直接影響。

由於颱風塔巴接近港澳一帶，星宇航空今表示，受塔巴影響，今明（7、8日）2天澳門、香港部分航班取消，包含7日的JX205／206台北往返澳門取消、JX331／332台中往返澳門取消；8日的JX201／202台北往返澳門取消、JX233／234台北往返香港取消。

星宇航空呼籲，旅客搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。

商品推薦