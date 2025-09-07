少追劇一集！增血清素竟能控制糖尿病 醫曝病情「大腦才是幕後黑手」

全台糖尿病患超過200萬人，很多人聽到「糖尿病」，腦中第一個反應就是「血糖太高」，所以就拚命少吃甜、少吃澱粉，甚至有人為了血糖每天量到焦慮。但最新醫學研究發現，糖尿病的起頭，不只是在血液裡，而是早早就發生在大腦。當大腦裡的神經傳導物質出現亂流時，情緒、食慾、壓力反應、記憶力，通通都會被牽動，最後才讓血糖失控。

台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書說，很多人以為血糖升高才是糖尿病的警訊，但研究發現，在前糖尿病階段，大腦就開始偷偷變調。多巴胺和血清素變少，平常吃東西時，會覺得怎麼吃都不滿足，情緒也比較容易低落；正腎上腺素過度活化，遇到壓力時身體就拚命把糖分釋放出來，血糖跟著飆高。

雖然，神經傳導物質GABA（γ-氨基丁酸）一開始還會補充，維持大腦平衡，但很快也會失衡；麩胺酸(glutamate)太多，更可能傷到腦細胞和胰島細胞，造成發炎和記憶力下降。

簡單說，糖尿病不只是「血糖病」，而是一場「大腦先走歪」的過程。張家銘說，為降低糖尿病發生的機會，生活上的關鍵不是只有飲食，而是要從大腦開始調整。多巴胺不足時，別用零食填補快感。去散步、聽音樂、跟朋友聊天、完成一件小任務，這些都能自然讓大腦分泌多巴胺。當大腦得到健康的獎賞，就不會老是想靠甜食來提神。

而血清素和陽光、睡眠很有關。每天早上出門曬個10分鐘的太陽，晚上固定時間上床，不要再跟自己說「再追一集就好」，這些小習慣可以幫助血清素回穩，心情會安定，食慾也更容易被控制，以降低糖尿病發生或惡化的機會

另，壓力是正腎上腺素的加速器，壓力大的人血糖常常忽高忽低。深呼吸、冥想、泡澡、甚至靜靜喝一杯茶，都能讓交感神經放鬆。請記得，放鬆不是浪費時間，而是身體在修補自己。

GABA是讓身體靜下來的訊號。多吃一點發酵食物，像優格、泡菜、納豆，再搭配慢呼吸或靜坐，腸道菌群和大腦的連線就能幫助GABA分泌，胰島細胞也會比較穩定。

至於麩胺酸，提醒我們少碰加工食品和含糖飲料。換成深色蔬菜、莓果、綠茶，這些天然的抗氧化食物，能減少大腦和胰島細胞受到的「毒性壓力」。

張家銘指出，糖尿病其實要從腦說起，因為糖尿病的病程，比我們想像得更早開始。神經傳導物質的失衡，往往在血糖指數異常之前就出現了。這也代表，若能在生活中早點行動，我們真的有機會走在病之前。

張家銘提醒，日常生活就是最好的藥。規律作息、管理壓力、養好腸道、適量運動，這些每一個選擇，看起來很小，卻都在一點一滴修復我們的大腦與代謝。

糖尿病不是單純的血糖問題，而是一個「大腦帶頭失衡」的故事。當腦部的訊號亂掉，我們的食慾、情緒、壓力、記憶力，全都會失控，最後才表現在血糖上。所以防治糖尿病，不只是盯著血糖機的數字，而是每天都要幫助大腦回到平衡。

