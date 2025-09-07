快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

聽新聞
0:00 / 0:00

漁電共生公告區內養殖戶數逐年降 近7成已查核案場未落實養殖事實

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
審計部最新中央政府總決算審核報告指出，漁電共生公告區內大宗養殖魚種的魚塭數、魚塭面積、養殖戶數及放養量均呈下降趨勢。另近7成已查核的漁電共生案場未落實養殖事實。圖／聯合報系資料照片
審計部最新中央政府總決算審核報告指出，漁電共生公告區內大宗養殖魚種的魚塭數、魚塭面積、養殖戶數及放養量均呈下降趨勢。另近7成已查核的漁電共生案場未落實養殖事實。圖／聯合報系資料照片

根據審計部最新中央政府總決算審核報告指出，近年養殖漁業產值逐年成長，但漁電共生公告區內大宗養殖魚種的魚塭數、魚塭面積、養殖戶數及放養量均呈下降趨勢。此外，已查核的漁電共生案場中，近7成未落實養殖事實。

審計部表示，據漁業署統計年報指出，台灣近年養殖漁業產值自2021年的321.19億元成長至2023年的379.47億元，產量卻由27.48 萬公噸減少至26.74 萬公噸，養殖漁業從業人數及戶數亦有減少趨勢。審計部指出，漁電共生政策推動以來，在西部沿海地區公告畫設漁電共生先行區及優先區，包括台南市、高雄市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣等6市縣，主要養殖魚貝類以虱目魚吳郭魚及文蛤為大宗。

另漁業署各年度魚塭放養申（查）報資料及養殖漁業放養查詢平台統計，2020至2024年度除文蛤魚塭數、面積及養殖戶數呈現增加趨勢外，虱目魚及吳郭魚的魚塭數、面積及養殖戶數均呈下降趨勢。

中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆表示，嘉南地區養虱目魚和吳郭魚的養殖戶較多，吳郭魚一斤現在大約20多元，但看往其他高價魚種，午仔魚一斤卻要110元左右，從收益來看，石斑、午仔魚的養殖戶反而不願做漁電共生，而虱目魚、吳郭魚等魚種價格較低，而租給光電業者的租金每年每公頃40萬，對漁民來說收入更穩定，也更有吸引力，當很多地主是願意出租給光電業者時，魚塭面積自然就會縮小。

侯彥隆說，早期淡水池都是養鰻魚，現在轉養吳郭魚、虱目魚、鱸魚等魚種，今年鰻苗量很多，很多漁民覺得鰻魚高單價，因此就會轉養高價魚種，也因為會輪流養殖不同魚種，魚塭面積減少對產業影響有但不大，魚價反而才是影響產業最直接的原因。

另審計部指出，截至2025年1月底止，各市縣已完工併網漁電共生案場393件，但僅查核122件（占31.04％），其中通過者37 件，待改善及遭廢止案件85件，即未落實養殖者占查核案件數122件的69.67％，主要是農業結合綠能設施未具養殖事實，與原核定養殖經營計畫不符。

農業部對此回應，將持續輔導及協助各市縣政府落實執行漁電共生案場養殖事實的查核，並精進查核制度強化稽查能量，若無養殖事實且逾期仍未改善者，市縣政府將予以廢止其農業容許處分，並通知能源主管機關處理，以汰除不良光電業者。

鰻魚 吳郭魚 虱目魚

延伸閱讀

嘉義滯洪池光電場風災毀損清完 元昱公司900萬元罰款待繳

財部：個人基本所得應納稅額 4年增逾9倍

開創漁電共生智慧養殖 永安區漁會鄭志強獲模範漁民

屏東西市場開幕滿1年 審計部指縣府攤位規畫不當、排煙設施須改善

相關新聞

運動過度送急診？ 醫：除了熱中暑還要小心「肌肉燒壞」

近日天氣高溫悶熱，不少人改至室內運動，避開酷熱陽光。不過，激烈運動可能讓「肌肉燒壞」，即罹患橫紋肌溶解症。大林慈濟醫院急...

受塔巴颱風影響 星宇今、明港澳部分航班取消

颱風塔巴往港澳方向移動，影響台灣赴港澳航班，星宇航空宣布，今明2天赴澳門及香港航班部分班次取消，提醒民眾留意最新航班訊息...

今晚月全食「紅月」再現 氣象署：恐雲縫中賞月

月全食將在今天晚間11時27分起登場，8日凌晨0時27分至3時57分，能見證月缺月又圓，其間1時30分能見赤銅色紅月。中...

塔巴颱風估明登陸廣東 氣象署：今明全台午後防大雨

中央氣象署預報員張竣堯上午指出，塔巴颱風昨天生成，持續往北北西移動，預計明天登陸中國廣東一帶。台灣受南方雲系影響，今、明...

少追劇一集！增血清素竟能控制糖尿病 醫曝病情「大腦才是幕後黑手」

全台糖尿病患超過200萬人，很多人聽到「糖尿病」，腦中第一個反應就是「血糖太高」，所以就拚命少吃甜、少吃澱粉，甚至有人為...

加油族放心 本周油價穩住不調

台灣中油公司自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。