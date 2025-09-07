台灣移民巴西70周年3／紙墨串起故鄉記憶 巴西台灣人守護文化

在聖保羅移民文物展的一隅，一份泛黃的繁體中文報紙靜靜躺在玻璃櫃中，字體熟悉，語言親切，彷彿是一縷從福爾摩沙吹來的風，輕柔地撫過南美的土地。它不只是紙與墨的交織，更是一段跨越半個地球的記憶，如今在異鄉守護文化。

這份報紙正是「美洲時報」，前身為1983年創刊的「美洲華報」，是巴西僑社唯一使用繁體中文的報刊，長年記錄著僑社的脈動，也見證著台灣人在南美洲文化扎根的旅程。

70年來，台灣移民的故事不僅是經濟的拓荒，更是一場語言與文化的長征，他們在異鄉築起教堂、種下菇寮，也在教育與媒體中播種文化的種子。

其中國畫大師張大千1953年移居巴西興建的中國式庭園「八德園」曾坐落慕義市，一度成為文化交會的地標，但1980年代當地政府徵地建水庫被淹沒；另聖保羅華僑天主教堂中文學校則是最早的中文教育基地。隨後，中華會館與各教會陸續開設中文補習班，讓語言成為連結故鄉的橋梁，讓文化在他鄉悄然生根。

此外，聖儒華文學校不僅教授中文、書法、舞蹈，更提供獎學金與教材補助，讓第2代台灣人回流創業，結合線上教學平台，推動「台灣式中文」在巴西的普及，鼓勵巴西學生赴台就學。

在文化傳承的路上，「巴西海外青年文化大使」（FASCA）計畫如晨光照亮新世代。由台灣僑務委員會推動，透過語言培訓與社區參與，培育第2、3代僑青的文化認同與社會行動力。

聖保羅文教中心主任尤正才指出，讓年輕僑胞在地訓練並參與僑界活動，有助於他們在多元社會中發聲，成為台灣文化在巴西的橋梁與推手。

記者參觀完移民展、離開文教中心時，一名約莫15、16歲的男孩身穿白衣黑褲，乾淨俐落，與大家一同進入電梯。聽到幾位長者對樓層的疑問，他立刻禮貌地回應，流利的中文與溫文儒雅的舉止令人印象深刻。

語言的流轉映照文化的變遷。第1代台灣移民以中文與台語為母語，信仰基督教，生活圍繞教堂與農田。隨著世代更迭，第2、3代逐漸轉向葡萄牙語，中文能力式微，語言斷層悄然浮現。許多家庭透過補習中文維繫語言認同，不過許多人以中葡混合語溝通，形成語言的交融。

美洲時報副刊主編唐潔雯對中央社表示，海外華文發展對文化傳承至關重要。開闢「華語文、小作家園地」，不僅肯定中文學校的努力與貢獻，也讓孩子有機會發表作品，激發更多學習興趣。

此外，每年舉辦的漢字文化節、華語文測驗、移民節表演等活動，不僅是僑界年度盛事，更是文化傳承的舞台與創意展演的場域。第2、3代台灣移民子弟的踴躍參與，使這些活動不再只是回顧歷史的儀式，而是語言與文化活力的展現。

台灣移民子弟在活動中揮毫書法、演繹舞蹈、朗誦詩文，不僅展現學習成果，更以嶄新的視角詮釋傳統，將台灣文化的精髓融入巴西的生活語境。

這些活動不僅搭建起世代之間的對話橋梁，也讓長輩看見文化的延續，更讓年輕一代在參與中找到身分的認同與自信，也是台灣文化在南美土地上再次伸展的見證，象徵著文化不只是被保存，更在創新中持續生長。

