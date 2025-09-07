台灣移民巴西70周年2／台灣移民翻轉逆境 巴西開創事業新天地

在南美洲的巴西，百萬富翁紛紛離去，台灣人卻選擇留下，他們不畏稅制與政局動盪，在挑戰中扎根並翻轉逆境，在聖保羅與里約，台灣料理餐廳與珍珠奶茶店可見食客排隊等候，這不但是台灣人在巴西的創業縮影，也是異鄉土地上最堅實的文化印記。

根據國際移民顧問公司Henley & Partners的研究，今年預計有約1200名擁有百萬美元資產的巴西富豪離開故土，較2024年成長5成。這波出走潮，映照出巴西在安全、經濟與政治穩定性上的深層裂痕。然而，台灣人選擇留下繼續打拚。

1963年荷蘭籍客貨輪「得基堡號」（Tegelberg），載運來自彰化原斗、溪州等農村教會的6戶信徒家庭，從基隆港出發，航行了49天，於10月9日抵達巴西聖多斯（Santos）港。船上還有其他台灣移民，共計約50多人。

此後他們在巴西異鄉一步一腳印，為後代子孫開闢一片新天地。

1950至1970年代，巴西是移民的樂園。台灣人從「提包業」起步，挨家挨戶推銷桌布、首飾、手錶，以分期付款的方式打開市場。他們以誠信為根，勤奮打拚，讓生活在異鄉逐漸開花結果。許多人從街頭奔走的提包客做起，辛苦攢錢，逐步開設店鋪，在商業領域站穩腳步。

隨著時間推移，台灣商人開始聚集於聖保羅市中心的3月25街（Rua 25 de Março，俗稱25街）一帶，那裡是拉丁美洲最大的露天商圈之一，以及自由區（Liberdade）這個充滿東亞文化氛圍的社區。這些地點不僅成為台灣移民經濟活動的重鎮，也成為文化交流的窗口。從流動販售到固定店面，從個人努力到社群串聯，台灣人在巴西的創業歷程，是一段用汗水築起的拓荒之歌，也是異鄉土地上最堅實的文化印記。

1974年能源危機後，巴西政經情勢急轉直下。通貨膨脹如野火蔓延，可能上午標價10元的商品，午後已漲至12元。僑胞懷抱儲蓄美德，卻被迫改採「二金策略」，也就是將巴幣換成美金與黃金，藏於家中，但換來的是搶案頻仍與不安的夜晚。儘管如此，迄今多數台灣人仍選擇留下，因為他們相信：選擇，不是命運給的，而是自己創造的。

70年來，台灣移民的足跡在巴西延展如藤蔓。如今，他們多已成為中產階級與企業家，第2、3代更深深融入當地社會。僑界強調「根」的概念，不只是對故鄉的懷念，更是對文化的守護。

在聖保羅近郊的慕義市，銀色鋁箔菇寮沿路綿延，那不是普通的農場，而是台灣人的印記。他們合力種植洋菇，成立協會，協調價格與技術，讓巴西洋菇產量的85%來自移民之手。這是汗水的結晶，也是團結的象徵。

如今在聖保羅與里約的街頭巷尾，台灣料理餐廳與珍珠奶茶店吸引食客排隊等候，其中，一間名為「媽圃」（Mapu）的小吃店，悄悄地將台灣的靈魂帶入聖保羅的日常，它不只是關於食物，也是一段關於記憶、文化與親情的旅程。

「媽圃」意指「母親的花園」，1979年，第一代移民林媽媽帶著濃厚的台灣客家口音移居聖保羅。她接受中央社訪問時坦言：「我開始煮菜，是因為太想念家鄉了。」

餐廳裡來自台灣的家常菜——味噌醬油茄子、慢火滷製的刈包五花肉，以及那一碗香氣四溢的滷肉飯。這些料理不只是美味，更是是故鄉的記憶。

如今，林媽媽不再親自下廚，但依然是「媽圃」的靈魂人物，負責監督與試菜，而下一代老闆林秉宏繼續尋找台灣傳統料理靈感。

此外，台灣移民在電子科技領域，包括BraView電子公司、嘉桐貿易、長青實業等也繼續書寫台灣人在巴西打天下的故事。

台灣人在巴西不只是移民，70年來，他們用行動證明，在風中扎根並開花結果，讓台灣的靈魂，在南美洲悄然綻放。

商品推薦