台灣移民巴西70周年1／從銀光菇寮到叱吒商場 台灣移民在巴西耕耘與發光

在南美洲的陽光下，台灣人靜靜耕耘、悄悄扎根，在巴西走過70年歲月。他們以家庭為根、信念為力，從一路綿延的銀光菇寮風景，到白手起家的商界名人故事，大家低調卻深刻地守護文化，用踏實的腳步寫下青春與延續的故事。

華人移居巴西的歷史，最早可追溯至1812年，當時一批茶葉工人遠渡重洋，在南美洲的陽光下辛勤工作。1950年代，中國政局劇變，部分人士為了躲避赤禍選擇移居巴西，然而人數有限，真正形成規模的華人社群，始於1950年代末。

根據巴西文獻記載，台灣移民巴西的先驅之一是彰化基督教醫院前院長楊毓奇醫師。楊毓奇為鹿港人，1907年出生於長老教會家庭，1953年前往英國深造，隨後轉赴美國，並於巴西駐紐約領事館取得簽證。1955年8月25日，他搭乘泛美航空（Pan Am）抵達巴西里約熱內盧（Rio De Janeiro），展開在南美洲的新生活。

當時航空旅行尚不普及，楊毓奇的跨洲航程還獲得泛美航空頒發「Jupiter Rex」跨越赤道紀念證書。之後，1955年8月25日被視為台灣移民巴西的紀念日，具有重要象徵意義。

然而，這並不表示在楊毓奇之前沒有台灣人抵達巴西。歷史的脈絡往往錯綜複雜，楊毓奇的抵達雖具代表性，但台灣人在巴西的足跡，可能更早已悄然展開。台灣民眾或因經濟或政治其它考量，開始前往擁有面積廣大的南美尋找新生活。

之後1963年8月，一批來自彰化原斗、溪州農村教會的6戶信徒家庭，搭乘荷蘭輪「得基堡號」（Tegelberg）抵達聖保羅州慕義市（Mogi das Cruzes），在異鄉建立教堂、合力種洋菇，銀色鋁箔菇寮沿路綿延，事業一路擴大，目前巴西洋菇產量的85%來自移民之手。這是汗水的結晶，也是團結的象徵。

他們在巴西用信仰連結彼此，用汗水灌溉土地。如同牧師所言：「只要看到銀光閃閃的菇寮，就知道是自家人。」像一盞燈，照亮了第一代移民的孤獨與堅持。

根據初估，目前在巴西的台灣移民約7萬人，另中國移民約20萬人，主要都集中在聖保羅（Sao Paulo）州。

台灣人遠赴巴西，往往不是孤身一人，而是攜家帶眷，像一棵棵移植的樹，以家庭為根，乘著船隻或飛機，抵達里約熱內盧、聖保羅。他們懷抱著對未來的憧憬與對家人的責任，在異鄉尋找一片可以安身立命的土地。

其中，慈善企業家劉學琳的故事，是白手起家的典範。他1941年誕生於台灣中壢。20歲那年，他在好友家中翻閱一本雜誌，裡頭描繪著巴西的礦產富饒、農牧繁盛、人民熱情友善，因而萌生遠行的渴望。1965年，他歷經約75天的海上旅程，抵達巴西，與兄弟一同投入建築業。從替銀行家建造農場起步，到後來擁有400名工人、建造超過200戶住宅，寫下台灣人在巴西的建築傳奇。

他接受中央社記者訪問時表示：「我行事保守，一直穩紮穩打，從不向銀行貸款，這樣才能因應巴西經濟的起起落落」。但他對外最知名的成就，是在慈善事業。他說母親的教誨就是「什麼東西都要分享，不要獨自擁有；人家給你一碗水，你要還他一碗茶。」

自1980年代起，劉學琳開始資助兒童殘障院。2007年創辦「光明教育中心」，免費提供音樂、語言、電腦等課程，嘉惠逾3000名貧童。成績優異者甚至可赴台升學。2008年，他在亞馬遜河流域協助宋瑞雲主教興建原住民孤兒殘障復健中心。2011年與2020年，他在聖保羅市聖本篤大教堂創辦幼兒園與托兒所。那些孩子的未來，因為一位台灣人，而有了光。

2019年，他提議成立「台灣移民史編輯委員會」，歷經疫情與重組，終於在2024年出版「根－巴西台灣移民史」。這本彩色精裝、中葡文對照的書，收錄34篇僑社史蹟與8位傑出人物事蹟，榮獲2024年僑聯文教基金會華文著述獎社會科學類第一名，成為台灣移民文化的重要里程碑 。

劉學琳說：「我們的『根』是在東方的中華民國台灣，雖然國土很小，卻是一個偉大的民主國家。」這句話，不只是政治宣言，更是情感的告白，是對故鄉的深深懷念。

從銀光菇寮到慈善事業，台灣人在巴西的故事仍在繼續書寫，他們在異鄉默默耕耘，幫助鄰里、照顧弱勢，是一股溫柔而堅韌的社會力量。

