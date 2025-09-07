錯過再等15年！月全食最長「紅月」凌晨登場 天文館曝伴隨一奇特天象

台灣明天凌晨夜空將上演一場少見且壯觀月全食天象，肉眼明顯可見月亮缺角變暗的「本影食」自0時27分初虧開始，至3時57分復圓結束，其間月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達1時23分，是未來15年內台灣可見紅月最長的一次。

天文館說，月食為月球進入地球影子而短暫變暗的少見天象，可分為本影食的月全食、月偏食，以及半影月食三種，本次月全食最精彩的部分為凌晨1時30分至2時53分，月球完全進入地球本影內的「全食」階段，其中凌晨2時12分為月球通過地球陰影中央的「食甚」。

在全食階段月球將因地球大氣折射少許陽光而轉為暗紅色，俗稱紅月或血月是月全食最為奇特而震撼景象，而全食期間月面亮度及顏色變化與地球大氣狀態有關，是重要科學觀測項目。

天文館也說，本次月全食還將伴隨發生「月掩星」，全食過程中紅色的月球將遮掩寶瓶座82號恆星（約6等），1時30分掩入，2時29分復出，可使用雙筒望遠鏡欣賞或透過長焦距鏡頭拍攝錄影，捕捉「紅月掩星」的罕見景象。

台灣未來十年內可見到本影月食共9次，其中月全食7次，但只有3次為全程可見且適合觀賞，看到「紅月」的機會有7次，下次可見月全食為2026年3月3日，但為月出帶食，無法看到初虧到食既的過程，而下次要觀賞全程可見的月全食則要等到2028年12月31日。 本次月全食最精彩的部分為凌晨1時30分至2時53分，月球完全進入地球本影內的「全食」階段，其中凌晨2時12分為月球通過地球陰影中央的「食甚」。圖／天文館提供 本次月全食還將伴隨發生「月掩星」，全食過程中紅色的月球將遮掩寶瓶座82號恆星（約6等），1時30分掩入，2時29分復出，可使用雙筒望遠鏡欣賞或透過長焦距鏡頭拍攝錄影，捕捉「紅月掩星」的罕見景象。圖／天文館提供 肉眼明顯可見月亮缺角變暗的「本影食」自0時27分初虧開始，至3時57分復圓結束。圖／天文館提供

