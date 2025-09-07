颱風塔巴影響 星宇7、8日港澳部分航班取消

快訊

中央社／ 台北7日電

颱風塔巴往港澳方向移動，影響台灣赴港澳航班，星宇航空今天宣布今明兩天赴澳門香港航班部分班次取消，提醒民眾留意最新航班訊息。

中央氣象署表示，原位於南海的第19號熱帶性低氣壓，昨天晚間生成今年第16號颱風塔巴，預測未來朝香港、澳門、中國廣東移動，對台灣無直接影響。

由於颱風塔巴接近港澳一帶，星宇航空今天表示，受塔巴影響，今天及明天澳門、香港部分航班取消，包含7日的JX205/206台北往返澳門取消，JX331/332台中往返澳門取消；8日的JX201/202台北往返澳門取消及JX233/234台北往返香港取消。

星宇航空表示，呼籲旅客搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。

