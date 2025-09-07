塔巴颱風帶動南方水氣移入 天氣風險：今中部以北午後降雨明顯

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今午後要注意雷雨伴隨較大雨勢，中部以北地區降雨較明顯，台中近山區要多注意強降雨，大台北地區亦有較大雨勢，各地局部有達大雨機會。本報資料照片
今午後要注意雷雨伴隨較大雨勢，中部以北地區降雨較明顯，台中近山區要多注意強降雨，大台北地區亦有較大雨勢，各地局部有達大雨機會。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，受塔巴颱風向西北移動，環境轉偏南風，帶動南方水氣移入，今日各地上午大致為多雲時晴天氣，午後受熱力作用，轉多雲局部有短暫陣雨或雷雨，預估近山地區累積雨量較多，要注意雷雨通常伴隨較大雨勢，今日中部以北地區降雨較明顯，尤其台中近山區要多注意強降雨，大台北地區亦有較大雨勢，各地局部有達大雨機會。

薛皓天說，今晚間仍會有零星海上雲系移入，在中部以南、東半部及山區夜間仍維持多雲有短暫陣雨天氣。白天氣溫悶熱，局部有35度左右高溫

薛皓天表示，類似的環境維持至周二。明日午後局部地區仍有有大雷雨機會，較大雨勢大多集中於近山區，午後降雨仍會擴散至平地區域，局部仍有短暫陣雨或雷雨發生，預估雨勢略減小，白天仍有35度左右高溫，夜間後對流雲系逐漸消散，不過在山區、東半部及西南部地區仍有雲系通過帶來短暫陣雨。

周二環境水氣有再減少趨勢，薛皓天指出，不過中北部以南近山區仍有較大雨勢發生機會，大台北地區降雨可稍趨緩，不過大台北南側山區仍有降雨發生機會。因降雨減少，大台北地區白天有36度以上高溫機會，其餘各地白天也有35度左右高溫。

薛皓天指出，時序將進入秋天，不過近期太平洋高壓勢力仍強，預估到9月下旬都受高壓壟罩影響，大致維持夏季天氣型態，各地要多注意白天有36度左右高溫。北方系統有逐漸活躍趨勢，鋒面大多建立在華中至東北、朝鮮半島一帶，未明顯南下接近台灣，近期也沒看到其他熱帶擾動在南方洋面發展。預估到9月下旬大致可維持較穩定的天氣型態，不過午後局部仍有雷陣雨發生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

