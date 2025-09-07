南方雲系北移各地午後防短時強降雨 高溫31至34度
氣象署表示，今天南方雲系北移影響，南部、花東地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並恐有局部大雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地要留意局部大雨及強降雨伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣變化。
中央氣象署指出，台中以北地區及中部山區有短延時豪雨發生機率，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，各地高溫普遍為攝氏31至34度，沒下雨時感受仍較悶熱。
離島天氣：澎湖多雲時陰短暫陣雨，氣溫27至32度；金門多雲短暫陣雨，氣溫27至32度；馬祖多雲短暫陣雨，氣溫28至32度。
南部沿海、恆春半島及澎湖有長浪發生機率，海邊活動須留意；適逢年度大潮，彰化至嘉義及花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域須注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。
第16號輕度颱風塔巴，凌晨2時中心位於鵝鑾鼻西南西方770公里處，預測未來向北北西朝廣東一帶前進，對台灣天氣無直接影響。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天南方雲系北移，環境風場為偏南風，迎風面擴散條件轉佳，下風處污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
