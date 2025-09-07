塔巴颱風外圍水氣多 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
塔巴颱風外圍水氣多，午後雷雨範圍擴大，需防雷擊、強風、瞬間強降雨及冰雹。本報資料照片
出門要帶傘，午後防大雷雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署暴風到達時間機率圖顯示，輕颱塔巴在廣東南方海面，向西北移動，今(7日)晚至明(8)日，東起珠江口、西至雷州半島，皆有受暴風侵襲的機率。最新(6日20時)歐洲系集模式(ECMWF)的模擬亦顯示，系集平均路徑明晨登陸廣東陽江市附近，各別模擬路徑分散程度則反映不確定性。

吳德榮指出，今日至周二輕颱塔巴在南海至華南一帶活動，各地雲量稍增，高溫略降、北台仍偏熱。受其外圍水氣影響，各地不定時偶有零星飄雨的機率，大氣不穩定，午後山區強對流發展，擴及部分平地，慎防大雷雨(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯)的發生。

今各地區氣溫為：北部24至36度、中部24至35度、南部24至35度及東部23至34度。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，周三午後仍有大雷雨的機率。周四至周六太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱；午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，強度減弱、範圍縮小。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新氣象署暴風到達時間機率圖顯示，輕颱塔巴在廣東南方海面，向西北移動，今日晚至明日，東起珠江口、西至雷州半島，皆有受暴風侵襲的機率(左)。最新歐洲系集模式(ECMWF)模擬顯示，系集平均路徑明晨登陸廣東陽江市附近，各別模擬路徑的分散程度反映不確定性(右)。擷取自「洩天機教室」專欄
