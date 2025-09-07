聽新聞
嘉義受災光電板 2個月終於清光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
這次丹娜絲颱風造成光電場受損嚴重，嘉義義竹新庄滯洪池光電板未能在期限內清除完畢，環境部對負責單位元昱公司重罰900萬。圖／聯合報系資料照片
嘉義縣六座滯洪池光電場在七月初的丹娜絲風災毀損，其中元昱公司清運進度緩慢，遭環保局累計開罰九百萬元，原訂八月二十八日前需完成清除，但業者申請展延，經協調清運期限延至五日，公私合力花了快兩個月才完成清運。

元昱公司經營義竹新庄、朴子荷苞嶼滯洪池光電案場，大量毀損光電設施堆放路旁，前後遭罰共九百萬元目前尚未繳款。昨天現場只剩少數幾袋廢棄物，環保局確認清完不會開罰。

環境部彭啓明八月十六日視察新庄滯洪池清運進度，仍有上萬片光電板堆積如山，原訂八月二十六日須清除，縣府展延至八月二十八日，業者坦言清不完，希望再延期，最後協調延至本月五日，若未清完將重罰六百萬元，彭啓明也放話，再清不完政府將接手處理。

元昱公司在環境部及環保局協助下，業者近期依改善計畫內容，連日趕工加派車輛，提升清運進度，趕在五日前完成清運，昨天早上現場只剩四個裝著損壞浮板的太空包及地上殘留零碎廢棄物，大型機具都出場，還有工人在破碎浮板處撿拾垃圾。環保局表示，經複查已經清完，不會再對業者開罰。

環境部指出，丹娜絲風災造成三十三光電案場災損，原估約十三萬五千片光電板，經光電業者分類整理後，下修風災總受損為十二萬一千片，約三萬二千片可再使用或再利用，約五萬六千片送交處理機構完成資源化，三萬三千片全數收集暫置於合法場地，後續逐步資源化。

光電 嘉義 廢棄物 滯洪池 環境部 彭啓明 光電板 丹娜絲颱風

