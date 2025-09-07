聽新聞
紅月明登場 南台防雷雨 觀月碰運氣
月全食（紅月）將於明天凌晨登場，一直到凌晨三時五十七分結束，其間月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達一小時廿三分，是未來十五年內台灣可見紅月最長一次。中央氣象署建議，愈往北邊走、賞月條件相對佳，其中新竹以北、宜蘭、馬祖的觀月條件較佳，南部花東則得碰碰運氣。
至於一周天氣，氣象署說，今明兩天降雨多，南部、花東地區今有不定時雷陣雨，恆春半島、台東更達大雨等級，其他地區則多雲到晴，慎防午後雷陣雨，尤其台中以北、中部山區午後降雨明顯，明各地午後有較大雨勢，周二趨緩。
氣象署表示，今晚因南方雲系北移，南部、花東地區及澎湖、金門雲量多、不定時有短暫陣雨，中部以北、宜蘭地區及馬祖雲量也稍多，愈往北邊走、賞月條件相對較佳。其中新竹以北、宜蘭、馬祖的觀月條件相對稍佳，苗栗與中部地區雲量偏多，要多碰運氣，南部、花東、澎湖、金門可在雲雨縫中找希望。
此外，熱帶性低氣壓ＴＤ１９昨晚發展成輕颱「塔巴」，曾昭誠表示，其方向朝廣東、港澳前進，對台灣沒有直接影響。
