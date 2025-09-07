聽新聞
0:00 / 0:00

紅月明登場 南台防雷雨 觀月碰運氣

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

月全食（紅月）將於明天凌晨登場，一直到凌晨三時五十七分結束，其間月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達一小時廿三分，是未來十五年內台灣可見紅月最長一次。中央氣象署建議，愈往北邊走、賞月條件相對佳，其中新竹以北、宜蘭、馬祖的觀月條件較佳，南部花東則得碰碰運氣。

至於一周天氣，氣象署說，今明兩天降雨多，南部、花東地區今有不定時雷陣雨，恆春半島、台東更達大雨等級，其他地區則多雲到晴，慎防午後雷陣雨，尤其台中以北、中部山區午後降雨明顯，明各地午後有較大雨勢，周二趨緩。

氣象署表示，今晚因南方雲系北移，南部、花東地區及澎湖、金門雲量多、不定時有短暫陣雨，中部以北、宜蘭地區及馬祖雲量也稍多，愈往北邊走、賞月條件相對較佳。其中新竹以北、宜蘭、馬祖的觀月條件相對稍佳，苗栗與中部地區雲量偏多，要多碰運氣，南部、花東、澎湖、金門可在雲雨縫中找希望。

此外，熱帶性低氣壓ＴＤ１９昨晚發展成輕颱「塔巴」，曾昭誠表示，其方向朝廣東、港澳前進，對台灣沒有直接影響。

雷雨 月全食

延伸閱讀

未來15年內最長「紅月」8日現身！月食時間、賞月地點攻略

塔巴颱風將形成 粉專：明起水氣飄向台灣 2地午後大雷雨、風浪增強

準「塔巴」颱風將生成！明起低壓帶北抬 午後雷雨更旺盛

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

相關新聞

全台變天！塔巴颱風今生成「最新路徑曝光」 明後天降雨多

在南海的熱帶性低氣壓TD19號，今天晚間發展為輕度颱風塔巴，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，塔巴颱風未來一段...

又一個老台北回憶沒了！曾德自助火鍋驚傳頂讓 網嘆：時代眼淚

台北「自助式石頭火鍋」創始店、位於萬華成都路、西門國小對面的「曾德自助火鍋城」，驚傳貼出「頂讓出售」告示，引發網友熱議，...

精神科診所醫師人數 超車醫學中心

工作量大、健保給付不佳，近年醫學中心爆「醫師出走潮」，不只急重難科別難找人，連精神科醫師也轉去診所；據衛福部統計，於診所...

未來15年內最長「紅月」8日現身！月食時間、賞月地點攻略

月全食（紅月）將於8日凌晨再現！8日0時27分初虧開始，至3時57分復圓結束，其間月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達1...

豬價高漲！肉商全聯會籲端對策 農業部：已協調休市4天

受中元普渡影響，豬價近日飆漲，更一度攀升至每斤108元，肉類商業同業公會全國聯合會今表示，豬價上漲衝擊民生，呼籲農業部提...

醫學中心精神科醫師、心理師相繼出走 恐釀社安網漏洞

精神科醫師至基層開業比率大增，已由2008年159人，增加至2024年為675人。醫學中心精神科醫師點出，醫院精神科醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。