醫院精神科醫師流失 危及社安網

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

於診所執業的精神科醫師人數，近年快速增長，醫學中心精神科醫師指出，醫學中心需照顧嚴重精神疾病患者，且為社安網核心，須處理依法強制送醫的精神病患、刑事案件精神鑑定等，若精神科醫師不斷往診所靠攏，恐讓社安網出現「隱形漏洞」，社安網多檢視社工人力，籲政府也應關注負責社安網的醫師人力是否足夠。

新光醫院精神科主治醫師田心喬說，醫學中心及區域、地區醫院負責重症精神病患，如具自殺傾向者或嚴重憂鬱族群等，近年政府強化社會安全網計畫，針對社區無病識感且有自傷傷人之虞，依法需強制送醫，並由醫院提供協助。如果患者病況複雜，像因甲狀腺、腦傷等因素導致精神疾患，也須經由醫院採跨科別合作治療。

「現在醫院精神科醫師人力出走，已形成骨牌效應，連心理師也不願待在醫院。」田心喬說，醫院需要處理複雜個案時，需醫師、心理師、社工等跨專業團隊共同合作，當團隊人力不足，就難以真正協助複雜個案，一旦高風險個案難以即時處理，恐會影響社安網架構。

田心喬說，過去精神疾病飽受汙名化影響，但現在國人愈來愈理解心理健康的重要性，開始察覺出現憂鬱、焦慮症狀，在輕症階段就勇於對外求助，輕症人數增長也加速診所設置。診所多處理輕症，且還可以推自費服務，讓不少精神科醫師改至診所執業。

田心喬說，診所雖然是醫療網的重要角色，但對急重症、緊急精神醫療需求，以及高風險性侵、家暴案件等處遇，醫院的角色仍舊不可或缺。社安網第一、第二期多探討社工、警消等人力，今年社安網第二期計畫告終，社安網二點○計畫，應開始關注醫師人力，讓醫院精神科有充足的人力與資源，避免社安網破洞。

