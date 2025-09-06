聽新聞
精神科診所醫師人數 超車醫學中心

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
精神科醫師於診所執業近年人數快速增加，醫學中心任職的精神科醫師僅占百分之廿二。記者許正宏／攝影
工作量大、健保給付不佳，近年醫學中心爆「醫師出走潮」，不只急重難科別難找人，連精神科醫師也轉去診所；據衛福部統計，於診所執業的精神科醫師從十六年前的一五九人到去年增至六五○人，人數增加三點二五倍，去年於醫學中心執業人數僅占整體二成二，診所卻達三成四，衛福部心理健康司表示，此現象代表就醫可近性提高。

過去精神疾病長期被汙名化，患者擔心被貼標籤不敢就醫，如今社會對心理健康的接受度提高，也讓就醫市場擴大，投入精神科的醫師，從二○○八年的一二九二人，去年總執業人數已達到一九七四人。

不過，早年精神科醫師多在精神專科醫院，或區域及地區醫院執業，後來到醫學中心或診所的人數漸漸增加，但觀察近年數字，診所執業人數已大幅超車醫學中心，去年於醫學中心為四五○人，但在診所執業則多達六五○人。

曾於三軍總醫院任職，如今自行開業的精神科醫師楊聰財表示，醫學中心人才流失的原因，放諸各科都是相同的，不外乎是工作多、太累且不快樂，身為精神科醫師也不希望自己被操出病，轉向開業應該是現在精神科的趨勢，可預期未來會愈來愈蓬勃，且開設精神科診所，不像洗腎室、醫美診所等，需購置昂貴器材，門檻相對簡單。

開業精神科醫師黃信得說，精神科醫師從醫院出走到社區開業，主要有三大原因，一是大環境所致，現代人面臨家庭、關係、職場等多方議題導致的身心壓力過大，心理健康需求日益增加，尤其憂鬱、焦慮等身心疾患。

二是醫院端的健保給付制度不友善，醫院工作除了教學研究與門診住院臨床服務要求外，主治醫師還要輪值夜班等，使留任意願降低；三是基層醫療的服務較多元，如可提供改善憂鬱症狀的重複經顱磁刺激術（rTMS）、經顱微電流刺激術（ＣＥＳ）等自費項目，對醫師更具吸引力。

心理健康司長陳柏熹說，醫學中心需面對高強度急症業務與值班負荷，同時也容易碰到訴訟，與診所的型態呈現顯著的對比，吸引更多醫師投入社區。但國內精神科整體的醫師人力並未減少，即使是醫學中心也在持續增加，只是社區端的成長較快，顯示服務逐漸走進社區，讓民眾更能就近獲得精神醫療的照顧。

醫師 診所 健保 憂鬱症 衛福部 醫學中心

