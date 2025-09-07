婚育宅動起來 桃園台南181戶招租
行政院會日前推出「婚育宅」社宅政策，讓新婚2年內與育有0到6歲小孩的家庭優先申請，可住滿12年。國家住都中心指出，桃園市及台南市兩地社宅打頭陣，15日起首度招租，租金含管理費桃園最低6220元起、台南最低4630元起。
行政院預計至2028年時釋出1.1萬餘戶婚育宅。內政部國土管理署昨表示，透過都更分回、中央興建完工第2季與第3季招租的3033戶社會住宅，以及調配林口世大運社宅空餘戶，今年底前會在六都優先釋出千餘戶婚育宅，其中，台北市23戶、新北市530戶、桃園市66戶、台南市121戶及高雄市282戶，由國家住都中心招租。
國家住都中心指出，配合內政部「青年婚育租屋協助專案」，最新公告招租的中央社宅提供婚育宅供申請承租，近期釋出的桃園慈文安居、台南新都安居A，婚育宅共約181戶，9月15日至10月14日受理申請，明年1月9日抽籤，最快明年3月1日入住。
桃園慈文安居位於桃園市桃園區慈文路284巷9號，地上14層、地下2層建物，共288戶，提供套房、二房及三房型，套房185戶，租金含管理費最低6220元起，二房88戶1萬440元起跳，三房15戶1萬4340元起。
慈文安居鄰近桃園藝文特區，生活機能佳，附近中正路、慈文路商家小吃不少，慈文國中也是升學率不錯的明星學校，對年輕家庭吸引力高；尤其中正路上的捷運綠線G09站正在興建中，未來通車後，交通往來更方便。有家長認為，此處社宅區位好、生活機能也不錯，很適合小家庭入住。
社區內規畫戶外休憩空間及綠帶走廊，並設有店鋪、幼兒園等；此案土地由國防部提供，保留30％戶數，優先提供給軍職人員及眷屬。
台南新都安居A是台南首案中央社宅，共621戶，提供套房、二房及三房型，租金含管理費4630元起，社區有露天活動廣場、天井休憩區、18間店鋪及幼兒園，保留16戶作專案出租，將引進社福資源，提供多元居住扶助服務；本案位於南台南副都心生活圈。
