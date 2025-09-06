今彩539第114217期 頭獎5注中獎

快訊

中央社／ 台北6日電

今彩539第114217期開獎，中獎號碼08、31、28、14、25；派彩結果，頭獎5注中獎，每注獎金新台幣480萬元。

貳獎262注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼662，壹獎45注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼6495，壹獎13注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

