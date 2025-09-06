哥吉拉與遺物 台日藝術家馬祖交織歷史叩問

如何以創作回應歷史事件，馬祖國際藝術島國際論壇今晚登場，日本藝術家柳幸典分享「哥吉拉」怪獸形象延伸至核災反思的歷程，台灣藝術家陳界仁則以父親遺物連結冷戰歷史。

第3屆馬祖國際藝術島活動5日開跑，策展人之一陳朝寶今晚擔任主持人，以「島嶼前線：地緣政治下的藝術實踐」為題，邀請柳幸典（Yukinori Yanagi）、陳界仁以自身參展作品分享。他認為，2人創作皆以不同方式面對歷史與其所見證事物，陳界仁是直面、試圖逼出某種歷史真相，柳幸典則是朝向未來想像所帶來的警示劇。

陳界仁參展作品為2010年創作作品「帝國邊界II－西方公司」，透過文獻與父親遺物，探討父親為何會與美國在台灣設立的「西方公司」有關。「西方公司」為美國中央情報局在1951年設立的秘密機構，冷戰期間在台運作，1955年初結束。

陳界仁說，「西方公司」除情蒐、突擊中國大陸沿海地區的反共救國軍外，在金門溪邊、馬祖西莒成立指揮站。他很高興這件舊作受邀展出，他選在西莒展出，就是因為「西方公司」當時據點選址於此，他作品中的人們都像是幽靈，回到西莒展出也像是回到了起點。

柳幸典展出作品是「哥吉拉計劃2025—健康島嶼幸福馬祖」，「哥吉拉計劃」首件作品在2016年展出，計劃發展至今，此次作品在廢棄體育館中鑿出深洞，並蒐集大量馬祖垃圾，如舊衣、變電箱、跳墊等，堆積如小山，並以1顆碩大眼球為中心，眼球內不斷播映的是日本廣島、長崎遭原子彈射擊等場景。

柳幸典說，他還是小學生時，看見第1部「哥吉拉」的電影海報，當時覺得很可怕。他總想著，為什麼在日本國內發展發達時會出現「哥吉拉」呢？後來對照歷史，他認為二戰時許多軍人在太平洋過世，「哥吉拉」就是那些軍人的怨恨。

此外，柳幸典說，「哥吉拉」設定是因美國水爆實驗而誕生的怪獸，日本核災事件如第五福龍丸船員也是受美國試射氫彈而受汙染；他此次在馬祖完成作品時，也是台灣舉行核電公投時，「可能哥吉拉也在看著公投的結果吧」。

第3屆馬祖國際藝術島即日起至11月16日展開。

