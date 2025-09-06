向陽詩劇場「講予暗暝聽」 陳明章演唱阿爹的飯包

趨勢教育基金會推出詩劇場「講予暗暝聽」，將詩人向陽多首詩作搬上舞台，今天在新北雲門劇場首演，3金歌手陳明章現身演唱「阿爹的飯包」，唱出詩中對父愛的深情。

向陽演出後上台向觀眾致意，他表示，自己看到最後一幕、一群孩子們上台演出「台灣的孩子」，禁不住眼眶泛紅，這是他第一次在淡水聽到小孩子唱這首詩，而這本來就是一首寫給兒童的詩。

向陽表示，他21歲時寫的兩首詩「阿爹的飯包」、「阿母的頭鬘」，到明年就滿50年了，今天都出現在現場，感覺像是回顧自己半生以來的寫作道路，特別是剛開始用台語寫詩，沒有範本可學、沒字典可確認，只好靠歌仔戲、布袋戲、廣播劇來揣摩，寫了50年，總算看到「講予暗暝聽」的成果，他要「感謝天、感謝地，感謝老母跟老爸」。

本次演出精選向陽23首詩作，邀請徐堰鈴導演，陳建騏擔任音樂總監，融合舞蹈、劇場、朗讀、音樂劇及多媒體呈現。

多達20名表演者參與劇場，除了陳明章之外，布袋戲表演者黃武山客串「搬布袋戲的姊夫」，歌手大甜、葉文豪演唱「講予暗暝聽」、「阿母的頭鬘」、「凝注」、「山路」等多首歌曲，並與吉他、手風琴、黑管等樂器對話。

多首詩展現輪唱、朗讀及演劇交錯的創意，如「一首被撕裂的詩」、「禁」、「我的姓氏」，將文字意涵立體展現，宛如詩的交響樂；「村長伯仔欲造橋」、「咬舌詩」國台語輪唱，以生猛語言呈現台灣民間對政治、公共事務的特別觀點。

向陽本人亦以聲音演出朗讀多首詩作，如知名的「菊歎」、「穀雨」等詩，為詩劇場畫龍點睛。

趨勢詩劇場「講予暗暝聽」，7日還有一場演出，地點在新北雲門劇場。

