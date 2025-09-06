快訊

又一個老台北回憶沒了！曾德自助火鍋驚傳頂讓 網嘆：時代眼淚

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
位於萬華區成都路上的曾德自助火鍋城，曾是80年代紅極一時的火鍋名店。圖／摘自Google Map
位於萬華區成都路上的曾德自助火鍋城，曾是80年代紅極一時的火鍋名店。圖／摘自Google Map

台北「自助式石頭火鍋」創始店、位於萬華成都路、西門國小對面的「曾德自助火鍋城」，驚傳貼出「頂讓出售」告示，引發網友熱議，紛紛感歎「時代進步，都是回憶都是淚水」、「以前真的是便宜又大碗自助火鍋店的代表」、「時代的眼淚啊…」。

「曾德自助火鍋城」創立於1973年，創辦人本名就叫做「曾德」，在文革時期曾歷經紅衛兵、勞改等動盪，輾轉逃亡至北越，最終投奔自由來到台灣。當時西門町火鍋店林立，他靈機一動，以自己的名字掛招牌，在西門國小對面開設創新型態自助火鍋店。

老闆受到「港式飲茶」消費模式的啟發，首創讓消費者自行挑選食材入鍋，再依不同顏色碟盤計費的消費方式，一方面節約人事成本，二方面也讓客人充分享受自助式消費樂趣，迅速在西門町競爭激烈的火鍋市場中脫穎而出。

在80年代全盛時期，店面甚至延伸至巷弄，成為一代傳奇名店，當時不僅時髦的大學生很愛去，扶老攜幼的家庭客層也經常光臨。不過，隨著競爭者崛起，加上未能因應飲食潮流變化，營運逐漸式微，店面也鎖減為成都路153號一間。

這次掛出「頂讓出售」字樣，不僅宣告一代火鍋傳奇先驅走向落幕，更喚起許多老台北人對西門町繁華歲月的青春記憶。

火鍋 西門町 自助式

