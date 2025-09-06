全台變天！塔巴颱風今生成「最新路徑曝光」 明後天降雨多

在南海的熱帶性低氣壓TD19號，今天晚間發展為輕度颱風塔巴，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，塔巴颱風未來一段時間會朝向廣西、港澳前進，所以台灣暫時不會受到它的主體的影響。

但是曾昭誠表示，它未來往港澳地區移動，對台灣天氣沒有直接影響，但是它周圍水氣可能明後兩天移動到台灣附近，所以台灣明後兩天整體降雨和水氣狀況是比較多的情形。

曾昭誠表示，明天、下周一南方雲系北移，所以這兩天會是未來1周降雨最多的時間點，特別是在明天台中以北、中部山區午後雷陣雨特別明顯，會有短延時豪雨發生機會，留意劇烈降雨發生。至於花東、恆春半島，明天依然一整天有短暫陣雨或雷雨發生機會。下周一持續受到南方雲系影響，午後各地都還是有較大雨勢發生。

在南海的熱帶性低氣壓TD19號，今天晚間發展為輕度颱風塔巴。 圖／擷自氣象署

