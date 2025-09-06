快訊

有靠山？普亭警告西方「別想派兵到烏國」 BBC揭態度強硬3原因

江祖平自揭遭副總兒性侵！三立4度發聲明 請出律師賴芳玉「秉公處理」

今彩539第114217期開獎

中央社／ 台北6日電

今彩539第114217期開獎，中獎號碼08、31、28、14、25。3星彩中獎號碼662，4星彩中獎號碼6495。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 今彩539

延伸閱讀

美國Powerball頭獎3個月無人中 料下次開獎金額增至420億元

今彩539第114214期 頭獎槓龜

今彩539第114212期 頭獎槓龜

幸運兒是你嗎？今彩539頭獎2注中獎 各抱走800萬元獎金

相關新聞

未來15年內最長「紅月」8日現身！月食時間、賞月地點攻略

月全食（紅月）將於8日凌晨再現！8日0時27分初虧開始，至3時57分復圓結束，其間月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達1...

豬價高漲！肉商全聯會籲端對策 農業部：已協調休市4天

受中元普渡影響，豬價近日飆漲，更一度攀升至每斤108元，肉類商業同業公會全國聯合會今表示，豬價上漲衝擊民生，呼籲農業部提...

醫學中心精神科醫師、心理師相繼出走 恐釀社安網漏洞

精神科醫師至基層開業比率大增，已由2008年159人，增加至2024年為675人。醫學中心精神科醫師點出，醫院精神科醫師...

東海岸擬設58座風機惹議 環境部發文業者：函轉地方意見

台亞風能能預計於東海岸線設立高達58座陸域風機，引發在地強力反彈。台東縣立委黃建賓今宣布，經多次要求，經濟部、環境部昨已...

「大學長」賴總統喊話物理治療師 助逆轉國人10％不健康餘命

社團法人台灣物理治療學會（TPTA）正式邁入創會50周年，畢業於復健醫學系（現物理治療學系）的賴清德總統今晚蒞臨並致詞表...

豬價狂飆無止歇跡象 農業部協調休市4天

台灣豬價近日因中元普渡等因素一度攀升至每斤108元，肉業全聯會表示，豬價高漲衝擊民生，籲農業部提對策。農業部說，已協調全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。