台灣國樂團將赴捷克演出 辦桌音樂劇呈現台味熱鬧

中央社／ 布拉格6日專電

台灣國樂團（NCO）12、13日將在捷克演出劇場音樂會「寶島辦桌」。表演呈現台灣傳統「辦桌」文化，把菜刀、砧板、炒鍋與飯勺等用具搬上舞台，敲擊出豐富的節奏聲響，讓觀眾彷彿親臨熱鬧的廚房後場，感受台灣文化的生命力與溫度。

根據台灣國樂團新聞稿，這場「寶島辦桌」將在捷克音樂博物館演出，以充滿人情味的故事為核心，把「辦桌」文化搬上舞台，展現人們齊聚一堂、共享美食、共度美好時光的文化習俗。

「辦桌」是台灣極具代表性的節慶飲食文化，常見於婚喪喜慶、廟會慶典、地方選舉等重要場合，邀請親友鄰里共襄盛舉，體現台灣社會濃厚的人情味與社會連結。

這種熱情好客、以美食會友的精神，與捷克人喜歡在啤酒花園或鄉村小酒館裡，與親朋好友暢飲、分享故事的社交文化，有異曲同工之妙。

台灣國樂團將在演出中使用木琴、中阮、笙、嗩吶、二胡、柳琴與琵琶等樂器。節目分成10個曲目，分別為「迎娶」、「水腳」、「買菜」、「料理」、「迎賓」、「婚禮」、「宴客」、「敬酒」、「送嫁」與「圓滿」，展現婚慶準備工作、辦桌烹調料理到最終的溫馨時刻。

在獨特的「料理」段落中，國樂團團員將把菜刀、砧板、炒鍋、飯勺與橘色大水桶等日常廚房用具搬上舞台，敲擊出豐富的節奏聲響。整個舞台瞬間變身為熱鬧的廚房後場，這些生活物件的聲音轉化，帶來充滿趣味的視覺效果。

「寶島辦桌」透過樂團演奏家與傳統戲曲演員的跨界融合，共同打造獨特的舞台呈現。團員將展現平時演奏的各種樂器外，也透過現場非傳統的樂器，開拓不同聲音的可能性，緊扣劇情情境推進，讓觀眾彷彿親臨辦桌現場，感受準備盛宴時的繁忙與喜悅。

辦桌 舞台 樂團

