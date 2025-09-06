「大學長」賴總統喊話物理治療師 助逆轉國人10％不健康餘命

社團法人台灣物理治療學會（TPTA）正式邁入創會50周年，畢業於復健醫學系（現物理治療學系）的賴清德總統今晚蒞臨並致詞表示，有3件事需要大家幫忙，第一是因國人平均有一成壽命都在臥床，他上任推動健康台灣委員會就是需要這些物理治療師幫忙；第二預估今年要進入超高齡化社會，在推動長照服務時需要大家幫忙；最後即將成立的運動部背後也需要物治師來協助運動選手，期待大家幫這個忙。

學會精心規畫橫跨3日的50周年系列活動、舉辦超過8場專業論壇與工作坊，並廣邀國內外頂尖學者、歷屆理事長、新世代治療師齊聚，展現台灣物理治療專業的深度、厚度與國際高度，也見證學會半世紀來在全民健康照護中所扮演的關鍵角色。

畢業於復健醫學系（現物理治療學系）的賴清德，今晚於台灣大學國際會議廳出席晚宴時表示，要代表國人向全體幕僚夥伴們祝福學會50周年生日快樂，也代表學會在社會各界服務50年之久，功在台灣也功在人民，剛剛有提到物理治療師法的修法他不敢居功，單純民進黨要通過也是有困難的，而是台灣物理治療學會理事長王子娟勤走各黨團，贏得各黨派支持。要感謝大家的幫忙，更何況他自己也是物理治療師出身，一日治療師、終身治療師，他有責任要完善制度，讓物理治療師能夠有更好的服務空間來照服務民眾。

賴說，今天來參加盛會很高興，看到剛剛世界物理治療協會理事長等人致詞，都讚譽有加，感受到與有榮焉，也非常希望台灣物理治療師這個領域能夠更寬廣，服務空間能夠更大然後發展能夠更好。

賴表示，2023年修法通過後，身為總統有3件事懇託大家幫忙，第一在總統府成立健康台灣推動委員會，就是希望讓國人健康國家更強，然後讓世界擁抱台灣，其中一個最具體的就是，希望能夠改變台灣平均餘命80歲，但不健康餘命年數卻是8點多歲，換句話說，國人平均壽命裡面有10%的時間是不健康的，他可能是臥病在床、坐輪椅或生活需要照料，希望推動建健康委員會能夠解決這個問題，需要物理治療師參與，共同達到這個目標。他也邀請健康台灣推動委員會副召集人、陳志鴻全國設計一套運動，要擇期開記者會來公布，讓我們全國的民眾有機會來學習學這一套健康操。

賴說，第二因人口持續老化，今年預估65歲以上的長輩大概會達到20%，就是超高齡的社會，那更需要物理治療師或是職能治療師參與，所以希望在推動長照服務的時候，需要大家鼎力支持幫忙。

賴表示，第三是9月9日即將要成立運動部，這個領域非常的廣，其中一個絕對不可或缺的就是物理治療師，大家都知道台灣運動成績非常好，他會在總統府迎接這些為國爭光的英雄，看到後勤的隊伍裡面都有物理治療師，且的確是給選手有很大的幫忙，也希望繼續加油，讓成立運動部後可以提升全民運動，讓國人健康也可以推廣競技運動，讓運動選手逐夢以外，可以在國際場上為國爭光，所以請大家幫這個三個忙，大家說好不好？

台灣物理治療學會理事長王子娟表示，今天何其榮幸可以邀請到賴清德總統出席，賴一直都在守護專業給與大家精神堡壘與支柱，很高興這麼多國家的朋友到來，並協助在建立制度、修法，還有改革教育上的精進，還有政府官員、委員等無數默默付出的大家，讓社團法人台灣物理治療學會能夠傳承下去。

社團法人台灣物理治療學會（TPTA）正式邁入創會50周年，今晚舉行慶祝典禮。記者翁唯真／攝影

商品推薦