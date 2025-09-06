未來15年內最長「紅月」8日現身！月食時間、賞月地點攻略
月全食（紅月）將於8日凌晨再現！8日0時27分初虧開始，至3時57分復圓結束，其間月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達1時23分，是未來15年內台灣可見紅月最長的一次。中央氣象署建議，越往北邊走、賞月條件相對佳。
氣象署報天氣臉書粉專指出，明晚因南方雲系北移，南部、花東地區及澎湖、金門雲量多、不定時有短暫陣雨，中部以北、宜蘭地區及馬祖雲量也稍多，越往北邊走、賞月條件相對較佳。
氣象署說，當午夜月食開始時，月亮約在南方天空，且隨時間越晚會往西南方移動，建議民眾選擇南方至西南方較無遮蔽的地點觀測。
至於全食期間賞月最佳地點，氣象署說，新竹以北、宜蘭（越晚越佳）、馬祖的觀月條件相對稍佳，苗栗與中部地區雲量偏多，則要多碰運氣；南部、花東、澎湖、金門可在雲雨縫中找希望。
氣象署說，8日凌晨0時27分至3時57分，能見證月缺月又圓，其間1時30分至2時53分長達1小時23分鐘，呈現赤銅色「紅月」。
月食主要時程，完整過程於7日晚上23:27的「半影食始」開始，月面會稍微變陰暗，直到8日清晨04:57的「半影食終」結束，月亮完全復原。視覺上最精采的過程，集中在以下時段：
一、00:27 初虧
月偏食開始
月面開始出現缺角，並逐漸增大
二、01:30 食既、出現紅月
月球全部進入地球本影，
即進入全食階段，可見暗紅月面
三、02:12 食甚
月球最深入地球陰影之時
四、02:53 生光、紅月漸退
月球開始離開地球本影
五、03:57 復圓
偏食結束，月面回復完整圓形
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言