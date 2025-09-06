未來15年內最長「紅月」8日現身！月食時間、賞月地點攻略

月全食（紅月）將於8日凌晨再現！8日0時27分初虧開始，至3時57分復圓結束，其間月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達1時23分，是未來15年內台灣可見紅月最長的一次。中央氣象署建議，越往北邊走、賞月條件相對佳。

氣象署報天氣臉書粉專指出，明晚因南方雲系北移，南部、花東地區及澎湖、金門雲量多、不定時有短暫陣雨，中部以北、宜蘭地區及馬祖雲量也稍多，越往北邊走、賞月條件相對較佳。

氣象署說，當午夜月食開始時，月亮約在南方天空，且隨時間越晚會往西南方移動，建議民眾選擇南方至西南方較無遮蔽的地點觀測。

至於全食期間賞月最佳地點，氣象署說，新竹以北、宜蘭（越晚越佳）、馬祖的觀月條件相對稍佳，苗栗與中部地區雲量偏多，則要多碰運氣；南部、花東、澎湖、金門可在雲雨縫中找希望。

氣象署說，8日凌晨0時27分至3時57分，能見證月缺月又圓，其間1時30分至2時53分長達1小時23分鐘，呈現赤銅色「紅月」。

月食主要時程，完整過程於7日晚上23:27的「半影食始」開始，月面會稍微變陰暗，直到8日清晨04:57的「半影食終」結束，月亮完全復原。視覺上最精采的過程，集中在以下時段：

一、00:27 初虧

月偏食開始

月面開始出現缺角，並逐漸增大

二、01:30 食既、出現紅月

月球全部進入地球本影，

即進入全食階段，可見暗紅月面

三、02:12 食甚

月球最深入地球陰影之時

四、02:53 生光、紅月漸退

月球開始離開地球本影

五、03:57 復圓

偏食結束，月面回復完整圓形

