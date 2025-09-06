豬價高漲！肉商全聯會籲端對策 農業部：已協調休市4天

受中元普渡影響，豬價近日飆漲，更一度攀升至每斤108元，肉類商業同業公會全國聯合會今表示，豬價上漲衝擊民生，呼籲農業部提出有效對策。農業部回應，今起至9日，已協調全國肉品市場休市4天，並調節分配至中秋節前供應各市場需求。

近日豬價居高不下，肉類商業同業公會全國聯合會聲明指出，近期豬肉批發價格攀升，且上漲無止歇趨勢，已對民生造成嚴重衝擊。豬價若持續上漲，將連帶影響市場上包括排骨飯、滷肉飯、自助餐、各類地方小吃等常民飲食，進而推升整體餐飲成本，形成惡性循環，引發通膨壓力與民怨。

全聯會表示，產銷平衡、物價穩定是農業部職責，此時需要農業部秉持公共利益，扮演產銷協調者角色，避免任由市場供需失衡擴大，呼籲農業部儘速調查影響豬價異常上漲的原因，並與養豬業、肉品加工、通路等相關產業召開協調會議，提出短中期解方，穩定供應、平抑價格，減輕民生負擔。

全聯會還說，若豬價高漲情形未見改善，將考慮進一步研議休市等因應作法，以示產業警訊與訴求。

農業部回應，今天起至9日，已協調全國肉品市場休市4天，除因應中元普渡節慶，連續休市讓豬隻延後上市，調節分配至中秋節前供應各市場需求，讓中秋節期間豬隻充分供應所需，確已符合肉商公會各攤商的訴求與期待。

商品推薦