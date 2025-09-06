快訊

豬價狂飆無止歇跡象 農業部協調休市4天

中央社／ 台北6日電
台灣豬價近日因中元普渡等因素一度攀升至每斤108元。聯合報系資料照

台灣豬價近日因中元普渡等因素一度攀升至每斤108元，肉業全聯會表示，豬價高漲衝擊民生，籲農業部提對策。農業部說，已協調全國肉品市場今天起至9日休市4天，以進行調節。

根據中央畜產會統計，因中元普渡使得毛豬價格居於高檔，數據顯示，4日價格一度達到每斤新台幣108元，昨天價格雖稍微降低至每斤107.63元，但價格仍偏高。

對於豬價，中華民國肉類商業同業公會全國聯合會今天發表聲明指出，近期豬肉批發價格攀升，且上漲趨勢無止歇跡象，已對民生造成嚴重衝擊。

此外，全聯會說，豬價若持續上漲，將連帶影響市場上包括排骨飯、滷肉飯、自助餐、各類地方小吃等常民飲食，進而推升整體餐飲成本，形成惡性循環，引發通膨壓力與民怨。

全聯會呼籲，農業部應盡速調查影響豬價異常上漲的原因，並與養豬業、肉品加工、通路等相關產業，召開協調會議，提出短中期解方，以穩定供應、平抑價格，減輕民生負擔。

農業部表示，已協調全國肉品市場今天起至9日，共同休市4天，除因應中元普渡節慶外，連續休市讓豬隻延後上市，調節分配至中秋節前供應各市場需求，讓中秋節期間豬隻充分供應所需，確已符合公會的訴求與期待。

豬價 農業部 中秋節 中元普渡

