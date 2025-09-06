醫學中心精神科醫師、心理師相繼出走 恐釀社安網漏洞

精神科醫師至基層開業比率大增，已由2008年159人，增加至2024年為675人。醫學中心精神科醫師點出，醫院精神科醫師多負責嚴重精神疾病患者處理，且為社安網核心，須處理依法強制送醫的精神病患，也須面對刑事案件精神鑑定等重任，反觀基層診所，隨近年社會輕度憂鬱、焦慮治療需求增加，加上自費服務多、治療時間彈性，病患人數大增，吸引年輕醫師任職。

新光醫院精神科主治醫師田心喬說，醫學中心及區域、地區醫院，服務重症精神病患，包括具自殺傾向者或嚴重憂鬱族群等，政府近年提出的強化社會安全網計畫，針對社區無病識感，且有自傷傷人之虞，依法需強制送醫，也是由醫院提供協助。針對病況複雜，如因生理甲狀腺、腦傷等導致精神疾患的病人，也須在醫院經由跨科別合作處理。

基層診所身心科醫師多任職於身心科診所，田心喬說，近年因工作、婚姻及同儕壓力等，導致輕度憂鬱、焦慮患者增加，精神疾病範疇不再局限於嚴重的思覺失調等類型，輕症精神疾病民眾求助比率增加，診所可提供客製化就醫時間，營造較具隱私，能讓病人安心就醫的空間，且不像在醫院就醫需大排長龍，病人就醫可近性高，加上自費服務多，利潤較高，讓不少醫師產生興趣。

不過，社會安全網議題仍須面對。田心喬說，醫院處理複雜精神疾病個案，需醫師、心理師、社工等跨專業團隊共同合作，不少病人為社會安全網照顧對象，現在醫院精神科醫師人力出走，且已形成「骨牌效應」，心理師出走情況也很嚴重，恐形成社安網「潛在漏洞」，社安網第一、第二期多探討社工、警消等人力，今年社安網第二期計畫告終，社安網2.0計畫，應開始關注醫師人力。

此外，刑事案件精神鑑定近年逐漸攀升，田心喬表示，法院常委託醫療院所執行精神鑑定，但從司法精神醫學會專科通過率來看，近年呈現逐漸遞減，這表示願意從事司法精神鑑定的醫師愈來愈少，面對複雜刑事案件，尤其是社會矚目案件，多需要一至二位精神科醫師一起處理，搜集完整資訊進行判斷，若人力遞減，未來醫療院所處理精神鑑定案件的量能也會受到影響。

田心喬說，與過去相比，近年社會呈現較為緊張狀態，社區民眾情緒較為高張，疑似精神病人比率提升，診所為醫療網重要角色，但對於急重症、緊急精神醫療需求，以及高風險性侵、家暴案件等處遇，醫院角色不可或缺，盼新一期社安網計畫，可增加資源挹注，並透過健保資源挹注、醫院資源投入等，讓醫院精神科醫師有充足的人力及武器，提高留任率，避免潛在社安網破網疑慮。

