東海岸擬設58座風機惹議 環境部發文業者：函轉地方意見

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台亞風能能預計於東海岸線設立高達58座陸域風機，引發在地強力反彈。示意圖／美聯社資料照
台亞風能能預計於東海岸線設立高達58座陸域風機，引發在地強力反彈。台東縣立委黃建賓今宣布，經多次要求，經濟部、環境部昨已發函給台亞風能，表達反風電訴求。環境部官員說，環境部是函轉地方意見給開發單位，並重申不鼓勵、不支持立場，但若開發單位日後送環評審查，環境部仍必須依法受理、嚴格把關。

台亞風能公司的東風、東成陸域風力發電計畫，預計於東海岸線設立高達58座共406MW的陸域風機，在地居民組成東海岸反風電自救會聯盟，堅決反對開發。

環境部長彭啓明先前就曾多次強調，不鼓勵、也不支持台東沿岸設置風機，因陸域風機帶來的噪音、眩影等負面影響，風機所在的500公尺內不適合人和動物生存，且台灣地狹人稠，能建設陸域風機的土地少之又少，開發會有很大困難。環境部宣示將嚴格審查後，接連有2陸域風場遭認定不應開發。

自救會聯盟認為，在相關政府部門公開表達反對立場後，台亞風能卻執意繼續推動開發計畫，逾3500人在地居民連署近日送至相關政府單位，盼獲得官方白紙黑字公文承諾。

環境部環境保護司副司長呂雅雯表示，環境部是函轉立委、地方居民意見給開發單位，並重申部長先前公開言論「不鼓勵、不支持」，一定確保環境為優先。

呂雅雯解釋，環境部只是表達將嚴格把關，由業者自行評估、衡量，但若開發單位日後送環評，環境部仍須依法審查，不能未審先判。

台東 風電 環境部 自救會

