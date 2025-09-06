進口止痛藥奧諾美將退場 國產藥年底接棒上市

鴉片類止痛藥「奧諾美」過去仰賴進口，食藥署近日公告，食藥署管制藥品製藥工廠已取得藥品許可證，原進口藥品售罄後，國產「鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」預計今年底接棒上市。

衛生福利部食品藥物管理署9月1日公告，食藥署管制藥品製藥工廠所輸入銷售的「奧諾美5毫克速效膠囊」（衛部藥輸字第026421號），變更為其所生產之「“管制藥品廠”鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」（衛部藥製字第061952號）。

公告中並說明，健保代碼為AC61952100，健保給付價格及本廠銷售價格均為每粒新台幣13元整，將自原輸入品售罄後開始供應。

食藥署今天透過文字說明，原輸入銷售的「奧諾美5毫克速效膠囊」售罄後，開始供應販售國產自製「鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」管制藥品，主要是因應國藥國造政策，以強化藥品供應韌性，目前該藥品供應無虞。

食藥署表示，「奧諾美」屬於二級管制藥，適應症包括需長期疼痛控制的中重度癌症病患，以及慢性中重度非癌症疼痛病患，且必須是曾接受其他鴉片類藥物治療仍無法有效控制疼痛者。根據健保資料，「奧諾美」年用量約為358萬顆。

食藥署指出，國產自製「鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」預計今年第4季供應販售；國產學名藥除生產品質符合 PIC/S GMP 國際標準外，也具備與原廠相同的主成分、劑量與劑型，並通過生體相等性（BE）試驗，證明療效一致，目前藥品供應無虞，呼籲醫療院所與病患安心使用。

