北醫附醫「血脂決策系統」主動示警風險 高危病人血脂控制率升26%

高齡化趨勢讓國內三高病人增加，衛福部統計，心臟疾病與腦血管疾病分居國人10大死因第2及第4位，高血脂為關鍵風險因素。不過，不少民眾病識感低落，自認無需服藥，導致醫囑遵從性不高。北醫附醫開發一套「血脂決策輔助系統」，醫師看診前就可結合病歷資料及病人抽血檢驗歷史，示警醫師留意病人高血脂情況，並提供用藥建議，系統導入後高風險病人血脂控制率大幅提升。

北醫附醫健康管理中心副主任暨心臟內科主治醫師陳志維說，北醫附醫去年起導入這套系統，適用對象為曾經發生心肌梗塞，且裝設心臟血管支架病患，因心血管病患血脂控制目標須比一般民眾嚴格，即使抽血報告沒有「紅字」，病人也可能已有風險，此時系統便會主動示警醫師，也會結合病人過去領藥、用藥頻率，提醒醫師針對醫囑遵從性較低病人，加強衛教。

陳志維說，曾放過支架病人，以北醫附醫來說，每年至少增加250人，多數為男性患者，使用這套系統後，急性冠心症病人出院後3個月內低密度膽固醇檢驗率由39%上升至77%，一個月內調藥率從6%上升至21%，及高風險病人低密度膽固醇控制率，從19%上升至44.8%，複合降脂藥方使用率也明顯提升，顯示這套系統可有效輔助醫師，提升覺社品質及效率。

不過，陳志維表示，即使醫師使用系統，提醒民眾多留意自身血脂控制情況，若病人就是不想用藥，疾病控制還是會遇到阻力，今年底會將系統結合院內設計，供病人使用的手機APP，推出「推播」功能，主動提醒高危險病人，需注意自身血脂情況，預計明年可再結合其他血液檢查疾病，如糖尿病等，擴大適用病人對象。

北醫附醫今天舉行「第二屆台北醫學會」，陳志維於會中分享這套血脂輔助決策系統使用成果。今年學會主題為「未來醫學」，分未來醫院、未來診斷、未來醫療、未來臨床試驗、未來醫學教育等五大主軸。

北醫附醫院長施俊明說，隨人工智慧、大數據、遠距醫療等新興科技逐步於醫院落地，未來醫院不只是傳統醫療場域，而是結合智慧科技、臨床決策、人文關懷與社區連結的整合平台。

