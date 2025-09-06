快訊

布局2026！基隆市長將提會贏、適合人選 賴清德：艱困選區不要太多派系考量

疑雷射切割釀禍竄黑煙 台科大校舍梯間起火迅速撲滅

聽新聞
0:00 / 0:00

北醫附醫「血脂決策系統」主動示警風險 高危病人血脂控制率升26%

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
北醫附醫健康管理中心副主任暨心臟內科主治醫師陳志維說，北醫附醫去年起導入「血脂決策輔助系統」，適用對象為曾經發生心肌梗塞，且裝設心臟血管支架病患。記者林琮恩／攝影
北醫附醫健康管理中心副主任暨心臟內科主治醫師陳志維說，北醫附醫去年起導入「血脂決策輔助系統」，適用對象為曾經發生心肌梗塞，且裝設心臟血管支架病患。記者林琮恩／攝影

高齡化趨勢讓國內三高病人增加，衛福部統計，心臟疾病與腦血管疾病分居國人10大死因第2及第4位，高血脂為關鍵風險因素。不過，不少民眾病識感低落，自認無需服藥，導致醫囑遵從性不高。北醫附醫開發一套「血脂決策輔助系統」，醫師看診前就可結合病歷資料及病人抽血檢驗歷史，示警醫師留意病人高血脂情況，並提供用藥建議，系統導入後高風險病人血脂控制率大幅提升。

北醫附醫健康管理中心副主任暨心臟內科主治醫師陳志維說，北醫附醫去年起導入這套系統，適用對象為曾經發生心肌梗塞，且裝設心臟血管支架病患，因心血管病患血脂控制目標須比一般民眾嚴格，即使抽血報告沒有「紅字」，病人也可能已有風險，此時系統便會主動示警醫師，也會結合病人過去領藥、用藥頻率，提醒醫師針對醫囑遵從性較低病人，加強衛教。

陳志維說，曾放過支架病人，以北醫附醫來說，每年至少增加250人，多數為男性患者，使用這套系統後，急性冠心症病人出院後3個月內低密度膽固醇檢驗率由39%上升至77%，一個月內調藥率從6%上升至21%，及高風險病人低密度膽固醇控制率，從19%上升至44.8%，複合降脂藥方使用率也明顯提升，顯示這套系統可有效輔助醫師，提升覺社品質及效率。

不過，陳志維表示，即使醫師使用系統，提醒民眾多留意自身血脂控制情況，若病人就是不想用藥，疾病控制還是會遇到阻力，今年底會將系統結合院內設計，供病人使用的手機APP，推出「推播」功能，主動提醒高危險病人，需注意自身血脂情況，預計明年可再結合其他血液檢查疾病，如糖尿病等，擴大適用病人對象。

北醫附醫今天舉行「第二屆台北醫學會」，陳志維於會中分享這套血脂輔助決策系統使用成果。今年學會主題為「未來醫學」，分未來醫院、未來診斷、未來醫療、未來臨床試驗、未來醫學教育等五大主軸。

北醫附醫院長施俊明說，隨人工智慧、大數據、遠距醫療等新興科技逐步於醫院落地，未來醫院不只是傳統醫療場域，而是結合智慧科技、臨床決策、人文關懷與社區連結的整合平台。

醫師 北醫 風險

延伸閱讀

三酸甘油脂總是降不下來？營養師推薦「2食物」，控糖護心還防便秘

膽固醇超標…男改「清淡飲食」2個月飆更高！醫見菜單昏了：觀念完全錯誤

安盛生現增6000萬元銀彈到位 下半年目標轉盈

血脂調節劑給付放寬 逾5000名心血管病友受惠 每人年省藥費11.5萬元

相關新聞

心臟藥被調包鎮定劑 醫：江祖平案更應關切「管制藥怎麼變迷藥」？

藝人江祖平自爆遭三立高層的兒子下藥性侵，ETtoday昨報導稱「衛福部不建議媒體公審」，引發輿論炸鍋。醫師姜冠宇在臉書發...

「魚翅文旦」甜度逾13度市場搶買 今年因這原因更難買

丹娜絲颱風重創南部文旦產地，雲林縣斗六文旦倖免受災，但因氣候因素減產兩成，市場供不應求，不少果農才剛採收已滿手訂單，賣出...

台灣發燒中！高溫範圍擴至12縣市 新北三峽飆39.1度

中央氣象署今天下午持續更新高溫資訊，高溫範圍擴大為12縣市，其中新北市、桃園市防攝氏38度以上高溫，截至下午2時34分，...

江祖平揭露遭性侵 婦團：情侶關係也不能免責或合理化

藝人江祖平日前指有女演員遭電視台人員侵犯、偷拍，又間接承認自己是當事人，行為人則是前男友、三立高層之子龔益霆，引發社會議...

北醫附醫「血脂決策系統」主動示警風險 高危病人血脂控制率升26%

高齡化趨勢讓國內三高病人增加，衛福部統計，心臟疾病與腦血管疾病分居國人10大死因第2及第4位，高血脂為關鍵風險因素。不過...

WHO解除M痘國際公衛緊急事件 疾管署：持續監測、疫苗足夠

世界衛生組織（WHO）宣布，M痘（Mpox，舊稱猴痘）疫情，不再構成「國際關注公共衛生緊急事件」，因非洲地區M痘病例與死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。