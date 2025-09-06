快訊

WHO解除M痘國際公衛緊急事件 疾管署：持續監測、疫苗足夠

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧今表示，WHO公布M痘已非國際關注公共衛生緊急事件，是因為非洲個案數有降低關係，但即使是這樣， M痘還是一個重要的傳染疾病，因此台灣會持續監測。本報資料照片
世界衛生組織（WHO）宣布，M痘（Mpox，舊稱猴痘）疫情，不再構成「國際關注公共衛生緊急事件」，因非洲地區M痘病例與死亡人數持續下降；疾管署發言人曾淑慧表示，雖M痘已非國際公衛緊急事件，但M痘仍是重要的傳染疾病，台灣仍會持續監控疫情，仍呼籲高風險族群應施打疫苗，目前國內的疫苗庫存相當足夠。

WHO去年8月首次宣布M痘疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」，當時一種新型M痘從疫情嚴重的剛果民主共和國蔓延至鄰國。台灣自2022年6月23日起，將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年8月27日累計確診483例病例，包含451例本土及32例境外移入，其中今年累積27例本土及4例境外移入病例，社區疫情傳播風險仍持續。

而全球的M痘疫情也持續並未間斷，從今年初統計至7月31日，已累計逾3萬4千例病例，138例死亡，病例主要發生在非洲及美洲。亞洲包括中國、紐西蘭、新加坡、澳大利亞、香港等持續報告零星疫情，其中，中國7月報告135例病例。

疾管署表示，接種疫苗為預防M痘感染最有效的方式，然而接種第一劑M痘疫苗14天後，疾病保護力僅約4成至8成，而完成接種兩劑疫苗保護力則可高達9成。

根據疾管署統計，截至8月24日已有10萬1515人接種一劑M痘疫苗，其中7萬189人完成兩劑疫苗接種，顯示仍有3萬1326人占31%，待接種第二劑疫苗，時為暑假活動及旅遊旺季，仍處國內M痘流行高峰期，呼籲符合M痘疫苗接種條件民眾盡速完整接種。

疾管署表示，近一年有風險性行為者，如有多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等、過去曾罹患性病，或性接觸對象有前述任一情形者等，都屬於感染M痘的高風險族群。

疾管署提醒，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等，出現M痘的疑似症狀，都應先佩戴口罩並盡速就醫，就醫師需主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

WHO M痘 疫苗 風險 疾管署

