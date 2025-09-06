聽新聞
0:00 / 0:00
台灣發燒中！高溫範圍擴至12縣市 新北三峽飆39.1度
中央氣象署今天下午持續更新高溫資訊，高溫範圍擴大為12縣市，其中新北市、桃園市防攝氏38度以上高溫，截至下午2時34分，以新北市三峽區達39.1度最熱。
各地天氣高溫炎熱，氣象署持續更新高溫資訊，今天白天新北市、桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，而台北市、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
至於台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。
根據氣象署網站，今天截至下午2時34分，以新北市三峽區達39.1度最熱，桃園市蘆竹區38.7度，台北市內湖區37度，其他像是彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市也出現局部36度以上的高溫。
氣象署表示，今天台灣東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、東北部、東部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言