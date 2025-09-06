台灣發燒中！高溫範圍擴至12縣市 新北三峽飆39.1度

快訊

中央社／ 台北6日電
中央氣象署今天下午持續更新高溫資訊，高溫範圍擴大為12縣市，其中新北市、桃園市防攝氏38度以上高溫，截至下午2時34分，以新北市三峽區達39.1度最熱。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
中央氣象署今天下午持續更新高溫資訊，高溫範圍擴大為12縣市，其中新北市、桃園市防攝氏38度以上高溫，截至下午2時34分，以新北市三峽區達39.1度最熱。

各地天氣高溫炎熱，氣象署持續更新高溫資訊，今天白天新北市、桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，而台北市、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

至於台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

根據氣象署網站，今天截至下午2時34分，以新北市三峽區達39.1度最熱，桃園市蘆竹區38.7度，台北市內湖區37度，其他像是彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市也出現局部36度以上的高溫。

氣象署表示，今天台灣東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、東北部、東部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率。

中央氣象署今天下午持續更新高溫資訊，高溫範圍擴大為12縣市，其中新北市、桃園市防攝氏38度以上高溫，截至下午2時34分，以新北市三峽區達39.1度最熱。 圖／擷自中央氣象署
中央氣象署今天下午持續更新高溫資訊，高溫範圍擴大為12縣市，其中新北市、桃園市防攝氏38度以上高溫，截至下午2時34分，以新北市三峽區達39.1度最熱。 圖／擷自中央氣象署

高溫 氣象署

