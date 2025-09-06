美對等關稅衝擊社福捐款？彰化今年愛心捐贈比去年縮水一半

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天上午在縣政府中庭辦理中秋節關懷弱勢活動，縣長王惠美（中）出席頒贈感謝狀予善心企業及慈善團體。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在縣政府中庭辦理中秋節關懷弱勢活動，縣長王惠美（中）出席頒贈感謝狀予善心企業及慈善團體。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天上午在縣政府中庭辦理中秋節關懷弱勢活動，縣長王惠美出席頒贈感謝狀予善心企業及慈善團體。不過，縣府發現，今年到7月底為止，縣府受理愛心捐款及物資合計1100多萬元，不到去年同期的一半，懷疑企業受美國對等關稅增加成本，造成愛心捐贈縮水。

縣長王惠美表示，縣府透過「公益串聯站，彰化有夠讚」的資源整合平台，整合人力、物力、財力，並透過公開徵信及公布訊息方式，讓更多企業、善心人士持續挹注愛心，今年到7月底，縣府受理捐款總額已達788萬6211元，物資市值約321萬元，感謝嘉里大榮物流公司自2015年起迄今提供公益物流載送服務，累積計1164次，市值464餘萬元。

彰化縣去年受理捐贈3226餘萬元善款、961萬餘元物資，合計約4187萬元，如果按比例折算到去年7月底，與今年受捐的捐款與物資比較，今年不到去年的5成，已令公益福利團體感到憂心。縣府人員懷疑是受美國對等關稅影響，很多企業因為成本增高，外銷困難，不得不縮減愛心捐贈。

社會處表示，今年中秋節慰問活動，將發放計500戶經濟弱勢邊緣戶中秋關懷金，今天的活動現場，邀請80戶邊緣戶共同參與，並提供「靈鷲山慈善基金會」協助的物資，也感謝雅頓國際時尚造型美髮團隊及彰基團隊熱情提供義剪、血壓測量、健康諮詢等服務。

社會處表示，自縣長王惠美上任6年多以來，累計捐款額度約2億5805萬元，捐贈物資市值約8563萬元，造福彰化縣弱勢民眾。

彰化縣長王惠美（左2）今天出席在縣政府中庭舉辦的中秋節關懷弱勢活動。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在縣政府中庭辦理中秋節關懷弱勢活動，雅頓國際時尚造型美髮團隊及彰基團隊熱情提供義剪、血壓測量、健康諮詢等服務。記者劉明岩／攝影
捐款 中秋節

