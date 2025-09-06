「魚翅文旦」甜度逾13度市場搶買 今年因這原因更難買

丹娜絲颱風重創南部文旦產地，雲林縣斗六文旦倖免受災，但因氣候因素減產兩成，市場供不應求，不少果農才剛採收已滿手訂單，賣出逾半產量，斗六農會總幹事張喬復表示，農會銷售狀況比往年同期成長近四成，民眾若是手腳較慢，靠近中秋可能買不到斗六文旦。

雲林縣斗六地區生產的文旦有「魚翅文旦」之稱，是許多民眾中秋送禮首選，在市場很受歡迎，今年受南部災損轉單效應影響，銷售熱絡，精品級的文旦，更是老早就被預訂，再過幾天可能一果難求。

近日斗六文旦進入採收期，果農朱祐勳表示，今年斗六文旦在成熟期遇連續降雨，接著又出大太陽，連續多日好天氣，文旦成色不錯，甜度也提升，品質特別好，剛採收甜度已逾13度。

朱祐勳表示，8月中旬預購文旦已超過一半產量，估計9月10日前即可完售，有消費者在還沒採收前就上門買文旦，就怕慢了一步會買不到。

張喬復表示，斗六文旦往年在市場上的銷路已很不錯，今年更是明顯成長，光是農會銷售狀況就比往年同期成長近四成，「賣得不錯」，民眾若是今年手腳慢一點，靠近中秋可能買不到斗六文旦。 雲林斗六文旦有魚翅文旦之稱，在市場很受歡迎，今年銷售情況熱絡，不少果農才剛採收已賣出逾半。記者陳雅玲／攝影 雲林斗六文旦有魚翅文旦之稱，在市場很受歡迎，今年銷售情況熱絡，不少果農才剛採收已賣出逾半。記者陳雅玲／攝影 雲林斗六文旦有魚翅文旦之稱，在市場很受歡迎，今年銷售情況熱絡，果農朱祐勳表示，今天採收前已賣出逾半。記者陳雅玲／攝影 雲林斗六文旦有魚翅文旦之稱，在市場很受歡迎，今年銷售情況熱絡，不少果農才剛採收已賣出逾半，果農朱清輝表示，今年品質真的很好。記者陳雅玲／攝影 雲林斗六文旦有魚翅文旦之稱，在市場很受歡迎，今年銷售情況熱絡，不少果農才剛採收已賣出逾半。記者陳雅玲／攝影 雲林斗六文旦有魚翅文旦之稱，在市場很受歡迎，今年銷售情況熱絡，不少果農才剛採收已賣出逾半。記者陳雅玲／攝影 雲林斗六文旦有魚翅文旦之稱，在市場很受歡迎，今年銷售情況熱絡，不少果農才剛採收已賣出逾半。記者陳雅玲／攝影

商品推薦