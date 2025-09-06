心臟藥被調包鎮定劑 醫：江祖平案更應關切「管制藥怎麼變迷藥」？

藝人江祖平自爆遭三立高層的兒子下藥性侵，ETtoday昨報導稱「衛福部不建議媒體公審」，引發輿論炸鍋。醫師姜冠宇在臉書發文，衛福部更應關切「管制藥品為何會流通作為迷藥使用」。衛福部食藥署回應，管制藥品只供醫藥及科學用途，否則就是毒品，如私下流通或交際、贈送，可依「違反毒品危害防制條例」，移送檢調偵辦。

江祖平今年8月18日於社群平台Threads上發文，說明自己收到一名大特女演員，遭性侵偷拍的求救私訊，她詢問「我能怎麼做，才能幫到她」。細節是該女因身體不適，請在場一名已喝了酒的男子幫忙拿藥，對方疑似給了鎮定劑，導致女方陷入昏迷，甚至趁女子失去意識，脫光其衣物性侵。昨天在最新貼文中，暗指自己就是受害者。

姜冠宇今天發文指出，江祖平事件引發各界討論，以衛福部的專業範疇，應是關切管制藥物為何會流通作為迷藥使用，衛福部去管受害者反抗方式是否足夠優雅，足足二次傷害，是政府不良示範。

姜冠宇指出，一般民眾根本拿不到管制藥物，就連醫師，如果沒有精神科執照，也無權限開立，為何總是在一些社會新聞事件上，看到這些管制藥品總會被特定人士持有？

食藥署指出，管制藥品限供醫藥及科學上需用，否則即屬毒品，且管制藥品皆屬醫師處方用藥，不得私下流通交易或贈送，民眾如有疾病所需，須經醫師診療後方能憑其處方調劑供應；倘私下流通交易或贈送，則涉違反毒品危害防制條例，由檢警調等緝毒機關偵辦。

食藥署表示，所謂「迷藥」，若有管制藥品成分之產品，因非屬醫藥及科學上需用，即可認定為毒品，因涉及刑事責任，須由檢警調等緝毒機關，依據查獲事實認定後，才能判定涉及之法律及刑責，呼籲民眾不可將自己的藥品提供給他人，以免觸法，若非法供應管制藥品於他人，恐涉及毒品危害防制條例等刑事責任。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

