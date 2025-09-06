剩1.7萬片風災受損光電板違法棄置 今已完成清運
日前丹娜絲風災肆虐，造成全台33案場、13.5萬片光電板受損。其中一家業者因清運緩慢，將毀損光電板堆放滯洪池岸邊，遭累計開罰900萬元，並限期在9月5日前改善。環境部南區環境管理中心主任顏振河說，今天已經到場複查，業者已經全數清運，移至合法暫置場，因此不再開罰。
全台總計13.5萬片光電板因風災毀損。因元昱光電公司清運進度緩慢，將光電板堆置在嘉義縣新庄滯洪池、苞嶼滯洪池岸邊，遭罰多次、累計開罰900萬元。
環境部指出，受損光電板，分類整理後已近5萬片送交處理機構完成去化，近6.8萬片陸續收集暫置合法場地，以上為88%光電板均已妥為安置及清除處理，僅剩約1.7萬片仍堆置新庄滯洪池岸邊，須於9月5日前限期改善，否則將再重罰，並由政府接手處理、強令該公司退場。
顏振河說，今天已經跟嘉義環保局去現場看，1.7萬片毀損光電板已經全數清除，移至合法暫置場，後續將進入去化程序。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言