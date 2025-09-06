剩1.7萬片風災受損光電板違法棄置 今已完成清運

日前丹娜絲風災肆虐，造成全台33案場、13.5萬片光電板受損。其中一家業者因清運緩慢，將毀損光電板堆放滯洪池岸邊，遭累計開罰900萬元，並限期在9月5日前改善。環境部南區環境管理中心主任顏振河說，今天已經到場複查，業者已經全數清運，移至合法暫置場，因此不再開罰。

全台總計13.5萬片光電板因風災毀損。因元昱光電公司清運進度緩慢，將光電板堆置在嘉義縣新庄滯洪池、苞嶼滯洪池岸邊，遭罰多次、累計開罰900萬元。

環境部指出，受損光電板，分類整理後已近5萬片送交處理機構完成去化，近6.8萬片陸續收集暫置合法場地，以上為88%光電板均已妥為安置及清除處理，僅剩約1.7萬片仍堆置新庄滯洪池岸邊，須於9月5日前限期改善，否則將再重罰，並由政府接手處理、強令該公司退場。

顏振河說，今天已經跟嘉義環保局去現場看，1.7萬片毀損光電板已經全數清除，移至合法暫置場，後續將進入去化程序。

