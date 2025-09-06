新北辦中元動物聯合超薦法會 為萬靈祈福安生也撫慰飼主心靈

今天是中元節， 新北市動保處與佛光山金光明寺合作，在毛寶貝生命教育園區舉辦「中元動物聯合法會超薦萬靈祈福安生」活動，共同為死亡動物獻上供品超渡靈魂，並為在世眾生動物誦經祈福，期望所有人與動物們都能平安祥和。

法會現場，動保處邀請佛光山為眾生動物辦理聯合祈福法會，邀請動物友好團體出席，也有飼主帶著毛寶貝共同參與。有果法師親自主持灑淨儀式，法會現場主桌擺設蘭花及總牌位，總牌位上立著活著及死亡的動物名，分別消災、超薦，最後法師為已死動物舉行超渡儀式，以慰藉靈魂，來世再投生善處。

飼主張小姐帶著三隻愛犬到場，祈願牠們能健康長壽，繼續陪伴家人，並為陪伴12年的愛犬「波比」超渡。

農業局長諶錫輝表示，若有新北市民寵物登記的毛寶貝不幸離世，可將遺體送至動保處或各動物之家申請免費集體火化。另對於路死動物，與環保局合作推行路死犬貓善終計畫，專案處理路死犬貓遺體，妥善為犬貓善終。2023年至今已幫助6877隻路死動物善終。 新北市動保處與佛光山金光明寺合作，在毛寶貝生命教育園區舉辦「中元動物聯合法會超薦萬靈祈福安生」活動。記者江婉儀／攝影 新北市動保處與佛光山金光明寺合作，在毛寶貝生命教育園區舉辦「中元動物聯合法會超薦萬靈祈福安生」活動。記者江婉儀／攝影

