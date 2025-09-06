快訊

桃園蘆竹38.7度極端高溫 氣象署曝西半部酷熱關鍵原因

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。聯合報系資料照
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣為黃色燈號。

根據氣象署觀測資料，今天最高溫出現在桃園市蘆竹測站的38.7度，其次是新北市三峽、六塊厝測站的37.4度。

中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，今天西半部高溫炎熱，有36度甚至37度左右極端高溫發生。因為台灣吹偏東南風，所以受到背風面影響，整個西半部地區都是高溫炎熱的天氣，特別是在雙北地區、桃園，還有整個中南部近山區，有36度左右高溫，甚至更高的溫度發生。西半部大部分都是34至37度，東半部32至33度左右。

高溫 桃園 氣象署

